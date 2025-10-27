One Liners Current Affairs 27 Oct 2025: साइक्लोन मोंथा का नाम किस देश ने सुझाया है?

One Liners Current Affairs 27 Oct 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2025, साइक्लोन मोंथा आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसका नाम सुझाया है- जस्टिस सूर्यकांत

वर्ल्ड ऑडियोविजुअल हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है- 27 अक्टूबर

महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है- छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन

फीफा ने दक्षिण-पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है- फीफा आसियान कप

22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी की यह कितनी वीं भागीदारी थी- 12वीं

हाल ही में चर्चा में आये चक्रवात "मोंथा" (Cyclone Montha) का नाम किस देश ने सुझाया है- थाईलैंड