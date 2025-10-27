JEE Main 2026 Registration: jeemain.nta.nic.in पर आवेदन कब जारी होंगे? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

JEE Main 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सत्र 1 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। NTA द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, JEE Main 2026 सत्र 1 का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। पिछले साल, JEE Main आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी। यह अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है, इसलिए उम्मीद है कि NTA इस हफ्ते सत्र 1 की परीक्षाओं के लिए JEE Main 2026 Registration शुरू कर देगा। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
NTA ने JEE Main 2026 सत्र 1 और सत्र 2 की परीक्षा तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी है। JEE Main 2026 सत्र 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएगी। वहीं, JEE Main 2026 सत्र 2 की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी। हालांकि, यह एक संभावित शेड्यूल है। पेपर 1 और पेपर 2 की अंतिम परीक्षा तारीखों और शेड्यूल की जानकारी सूचना बुलेटिन में दी जाएगी। यह बुलेटिन रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
JEE Main 2026 सत्र 1 - यहां क्लिक करें
JEE Main 2026 सत्र 1 रजिस्ट्रेशन की तारीख और समय
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE Main 2026 सत्र 1 का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 में शुरू करेगी। NTA ने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NTA के सूत्रों का दावा है कि JEE Main 2026 सत्र 1 का रजिस्ट्रेशन लिंक आज, यानी रविवार, 26 अक्टूबर, 2025 तक जारी होने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया लगभग एक महीने तक चलेगी। छात्रों को अपने आधार कार्ड अपडेट करने होंगे, जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य है।
JEE Main 2026 के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE Main 2026 परीक्षाओं के लिए आधिकारिक सूचना, शेड्यूल, दिशानिर्देश और सूचना बुलेटिन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी। इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट के लिए, कैंडिडेट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध लिंक पर जा सकते हैं।
JEE Main 2026 Session 1 Registration: आवेदन करने के चरण
JEE Main 2026 सत्र 1 का रजिस्ट्रेशन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
चरण 1: JEE Main 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: सत्र 1 के 'एप्लीकेशन लिंक' पर क्लिक करें।
चरण 3: 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
चरण 4: सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
चरण 5: सत्र 1 का आवेदन पत्र भरें।
चरण 6: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 7: रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करें।
चरण 8: भरे हुए आवेदन को सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें।
