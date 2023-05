Kiren Rijiju के कानून मंत्री पद से हटने के बाद Twitter पर कैसा रहा लोगों का रिएक्शन?

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है. उन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है, जिन्हें नई जिम्मेदारी के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है.

अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गयी है. किरेन रिजिजू जुलाई 2021 में देश के कानून मंत्री बने थे और उन्हें कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया था. उन्होंने 2021 में रविशंकर प्रसाद का स्थान लिया था.

अपने मंत्रालय में बदलाव के बाद किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट किया और कहा कि 'माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेषाधिकार और सम्मान रहा है. साथ ही उन्होंने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ सहित सभी न्यायाधीशों का न्याय में सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया.

अपने इन बयानों से चर्चा में रहे है रिजिजू:

कानून मंत्री बनने के बाद वह अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे थे. खासकर उन्होंने न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया था. जिसके बाद वह चर्चा में आ गए थे, वैसे यह पहला मौका नहीं था जब कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया गया था इसके पहले भी इस सिस्टम पर सवाल खड़े किये जा चुके है.

1. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बनाम केंद्र सरकार के विवाद के दौरान उन्होंने कई बयान दिए थे, जिसके बाद से वो सुर्ख़ियों में आ गए थे. उस समय उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज का बयान शेयर किया था. साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाइजैक कर लिया है.

2. सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर इस साल की शुरुआत में सवाल उठाये थे. जिसके जवाब में केंद्र की ओर से नाराजगी भरा बयान दिया गया था. इस विवाद में कूदते हुए रिजिजू ने बयान दिया था कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के मुद्दे पर चेतावनी दी है.

3. साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश के मालिक यहां की जनता हैं, हम सिर्फ सेवक हैं. हमारी गाइड संविधान है. संविधान के अनुसार यह देश चलेगा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता.

विरोध में रिटायर्ड अफसरों ने लिखा था ओपन लेटर:

उनके इन बयानों की 90 से अधिक रिटायर्ड अफसरों ने आलोचना की थी और इसके सम्बन्ध में एक ओपन लेटर लिखा था. जिसमें कहा गया कि रिजिजू ने कई मौको पर कॉलेजियम सिस्टम सहित न्यायपालिका पर ऐसे बयान दिए है जो सुप्रीम कोर्ट पर सीधा हमला है. उनके इन बयानों का वकीलों ने भी विरोध किया था.

ट्विटर पर कैसा रहा लोगों का रिएक्शन?

इस फेरबदल की ट्विटर पर भी काफी चर्चा हो रही है, जहाँ विपक्षी दल इस फेरबदल को मोदी सरकार की छवि को बचाने के कदम के रूप में देख रहे है तो वही सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़े ही रोचक कमेंट आ रहे है. चलिये देखतें है किसने क्या कहा.

कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट:

किरण रिजिजू के पद से हटने के बाद यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ''किरण रिजिजू कानून नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, कानूनों के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है. अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे''.

Good luck my friend ! — Kapil Sibal (@KapilSibal) May 18, 2023

किरण रिजिजू ने एक ट्वीट के माध्यम से अर्जुन राम मेघवाल को बधाई दी है. जिसके बाद उस ट्वीट पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है, चलिये देखतें है लोगों ने क्या कहा.

In a sudden, dramatic move, Arjun Meghwal is appointed Law Minister replacing Kiren Rijiju - is the government waving white flag on the collegium issue or was there some other reason ? Breaking @themojostory — barkha dutt (@BDUTT) May 18, 2023

Meet our new ‘Law Minister’ Arjun Ram Meghwal, who was famous for saying ‘Bhabhi Ji Papad’ will cure #COVID19



Modi ji always chooses the best bunch of ministers 👇 pic.twitter.com/lreCMFe6zl — YSR (@ysathishreddy) May 18, 2023

