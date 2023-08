Delhi G20 summit: ट्राफिक रूट होंगे डायवर्ट, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, अडवांस में जान लें अन्य सभी जानकारी

दिल्ली में आयोजित होने वाले G-20 समिट को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने समिट के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियों में लग गया है. G-20 समिट की तैयारियों से जुड़ी टीमें, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच इसे लेकर कई अहम फैसले लिए जा चुके है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन तारीखों पर एमसीडी कार्यालयों सहित सभी स्कूल, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

CM Arvind Kejriwal approves the proposal to declare public holiday from 8th to 10th September in Delhi, in view of the G20 summit. All schools, govt offices including MCD offices will be closed on these dates https://t.co/105HOuR9mQ