कैसे मिला था देश को 'INDIA' नाम, जानिए क्या हैं नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया

भारत के सभी लोग अभी तक देश को 'भारत' और 'इंडिया' दोनों नामों से बुलाते है लेकिन हाल के समय में देश में एक नई बहस शुरू हो गयी है. क्या अब देश का नाम सिर्फ 'भारत' ही हो जायेगा, क्या 'इंडिया' शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया जायेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर साथ ही जानिए क्या हैं नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में लिखा है- 'इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा (India, that is Bharat, shall be a Union of States). संविधान का अनुच्छेद-1 'भारत' और 'इंडिया' दोनों नामों को मान्यता देता है. ऐसे में यदि देश के नाम को बदलने की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद-1 में संशोधन करना होगा. इसके लिए सरकार को संसद में बिल लेकर आना होगा.

