Weekly Current Affairs Quiz 01 से 10 अगस्त 2025: ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है?

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ISA का 107वां सदस्य, आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है? A) ₹5,000 करोड़

B) ₹6,520 करोड़

C) ₹7,000 करोड़

D) ₹4,800 करोड़ 1. B) ₹6,520 करोड़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेत से बाजार तक की सप्लाई चेन को मजबूत करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए ₹6,520 करोड़ के कुल बजट को मंजूरी दी, जिसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। जून 2025 तक इस योजना के तहत 1,601 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 2. मोल्दोवा किस संख्या के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हुआ है?

A) 100वां

B) 105वां

C) 107वां

D) 110वां 2. C) 107वां मोल्दोवा ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 107वां सदस्य बनकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले वैश्विक प्रयासों में भागीदारी दर्ज की है। भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान ने नई दिल्ली में ISA की सदस्यता के लिए रैटीफिकेशन दस्तावेज (Instrument of Ratification) सौंपा। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को सशक्त करना है। 3. हाल ही में SheLeads II कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? A) अनुप्रिया पटेल

B) निर्मला सीतारमण

C) अन्नपूर्णा देवी

D) मीनाक्षी लेखी 3. C) अन्नपूर्णा देवी SheLeads II कार्यक्रम, UN Women India Country Office द्वारा आयोजित एक प्रमुख क्षमता निर्माण (capacity-building) पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासकों को सशक्त बनाना है। इसका दूसरा संस्करण 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लांच किया गया।

4. कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? A) श्रीनगर रेलवे स्टेशन

B) अनंतनाग रेलवे स्टेशन

C) बारामूला रेलवे स्टेशन

D) उधमपुर रेलवे स्टेशन 4. B) अनंतनाग रेलवे स्टेशन भारतीय रेल ने जम्मू डिवीजन के अंतर्गत अनंतनाग रेलवे स्टेशन को माल ढुलाई (freight transport) के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया है, जिससे यह कश्मीर घाटी का पहला स्टेशन बन गया है जो इस सुविधा से लैस है। यह स्टेशन हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा और पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स (POL) को छोड़कर सभी प्रकार के सामान शामिल है। 5. हाल ही में किस मंत्रालय ने नया Incredible India Digital Platform (IIDP) लॉन्च किया है? A) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

B) विदेश मंत्रालय

C) संस्कृति मंत्रालय

D) पर्यटन मंत्रालय 5. D) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय ने Incredible India Digital Platform (IIDP) का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना है। यह प्लेटफॉर्म यात्रियों और पर्यटन से जुड़े हितधारकों के लिए एक एकीकृत और इंटरएक्टिव संसाधन है।

6. 'अपना घर' पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? A) गृह मंत्रालय B) रक्षा मंत्रालय C) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय D) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 6. D) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 'अपना घर' पहल, (Apna Ghar’ initiative) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर के राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है। यह पहल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के सहयोग से की जा रही है। 7. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? A) रिलायंस ग्रुप B) एयरटेल C) BSNL D) TCS 7. C) BSNL डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने "Industry 4.0 Workshop for CPSEs" के दौरान गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यशाला वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।