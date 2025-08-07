India’s Upcoming Matches 2025: भारत कब और कहां खेलेगा अपना अगला मैच, ये रही हर मैच की लिस्ट

India’s Upcoming Matches 2025: साल 2025 के बाकी बचे महीनों में टीम इंडिया का शेड्यूल बेहद व्यस्त और रोमांचक होने वाला है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ (जो 4 अगस्त को समाप्त) के बाद टीम इंडिया एक बार फिर एक्शन में लौट रही है और कई बड़े टूर्नामेंटों और द्विपक्षीय सीरीज़ का हिस्सा बनेगी।
इस दौरान टीम इंडिया एशिया कप, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया का अहम दौरा और साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़ शामिल हैं, जो खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए उत्साह बनाए रखेंगे।
भारत कब खेलेगा अपना अगला मैच
इंग्लैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम अपना अगला मिशन एशिया कप के साथ शुरू करने जा रही है, जहां T20 टीम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में नए रंग में दिखेगी. भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ शुरू करेगी. उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना निर्धारित है.
भारत का आगामी क्रिकेट शेड्यूल
Asia Cup 2025: यह रहा एशिया कप 2025 में भारत के सभी मैचों का शेड्यूल, गौरतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज़ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोनों दिग्गज 2024 में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।
|
तारीख (दिन)
|
मुकाबला
|
वेन्यू
|
मैच टाइम
|
10 सितम्बर (बुधवार)
|
भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात
|
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई
|
शाम 6 बजे (स्थानीय समय)
7:30 PM IST
|
14 सितम्बर (रविवार)
|
भारत बनाम पाकिस्तान
|
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई
|
शाम 6 बजे (स्थानीय समय)
7:30 PM IST (7 PM PKT)
|
19 सितम्बर (शुक्रवार)
|
भारत बनाम ओमान
|
शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी
|
शाम 6 बजे (स्थानीय समय)
7:30 PM IST
भारत बनाम वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ 2025
India vs West Indies Test series 2025: एशिया कप के बाद टीम इंडिया देश में ही वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेगी, जिसका पहला मैच 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में शुरू होगा.
|
तारीख (दिन)
|
मुकाबला
|
वेन्यू
|
मैच समय (IST)
|
2 अक्टूबर (गुरुवार)
|
भारत बनाम वेस्टइंडीज़, पहला टेस्ट
|
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|
सुबह 09:30 बजे
|
10 अक्टूबर (शुक्रवार)
|
भारत बनाम वेस्टइंडीज़, दूसरा टेस्ट
|
अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|
सुबह 09:30 बजे
India vs Australia ODI and T20I series 2025 कंगारुओं से कब है टक्कर
वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ समाप्त होने के मात्र पांच दिन बाद ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां वनडे और टी20 मैच खेले जायेंगे. पहला वनडे मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। खास बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस वनडे सीरीज़ में वापसी की संभावना है। पूरा मैच शेड्यूल आप यहां देख सकते है-
|
तारीख (दिन)
|
मुकाबला
|
वेन्यू
|
टाइम
|
19 अक्टूबर (रविवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला वनडे
|
पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|
दोपहर 2 बजे (स्थानीय)
9:00 AM IST
|
23 अक्टूबर (गुरुवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, दूसरा वनडे
|
एडीलेड ओवल, एडीलेड
|
दोपहर 2 बजे (स्थानीय)
9:00 AM IST
|
25 अक्टूबर (शनिवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, तीसरा वनडे
|
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
|
दोपहर 2 बजे (स्थानीय)
9:00 AM IST
|
29 अक्टूबर (बुधवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला T20I
|
मनुका ओवल, कैनबरा
|
शाम 7:15 बजे (स्थानीय)
1:45 PM IST
|
31 अक्टूबर (शुक्रवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, दूसरा T20I
|
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|
शाम 7:15 बजे (स्थानीय)
1:45 PM IST
|
2 नवम्बर (रविवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, तीसरा T20I
|
बेलरीव ओवल, होबार्ट
|
शाम 7:15 बजे (स्थानीय)
1:45 PM IST
|
6 नवम्बर (गुरुवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, चौथा T20I
|
बिल पिपेन ओवल, गोल्ड कोस्ट
|
शाम 7:15 बजे (स्थानीय)
1:45 PM IST
|
8 नवम्बर (शनिवार)
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पांचवां T20I
|
द गाबा, ब्रिसबेन
|
शाम 7:15 बजे (स्थानीय)
1:45 PM IST
India-South Africa 2025 भारत दौरे पर होगी साउथ अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा साल 2025 के अंत में होने वाला है, जहां दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और पांच टी20 खेले जायेंगे जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते है.
|
तारीख (दिन)
|
मुकाबला
|
वेन्यू
|
समय (IST)
|
14 नवम्बर (शुक्रवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला टेस्ट
|
ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|
सुबह 09:30 बजे
|
22 नवम्बर (शनिवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, दूसरा टेस्ट
|
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
|
सुबह 09:30 बजे
|
30 नवम्बर (रविवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला वनडे
|
जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची
|
दोपहर 01:30 बजे
|
3 दिसम्बर (बुधवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, दूसरा वनडे
|
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर
|
दोपहर 01:30 बजे
|
6 दिसम्बर (शनिवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, तीसरा वनडे
|
वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम
|
दोपहर 01:30 बजे
|
9 दिसम्बर (मंगलवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला T20I
|
बाराबाती स्टेडियम, कटक
|
शाम 07:00 बजे
|
11 दिसम्बर (गुरुवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, दूसरा T20I
|
महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़
|
शाम 07:00 बजे
|
14 दिसम्बर (रविवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, तीसरा T20I
|
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
|
शाम 07:00 बजे
|
17 दिसम्बर (बुधवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, चौथा T20I
|
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|
शाम 07:00 बजे
|
19 दिसम्बर (शुक्रवार)
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, पांचवां T20I
|
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|
शाम 07:00 बजे
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तानों के साथ उम्दा प्रदर्शन कर रही है, हेड कोच गौतम गंभीर टीम के साथ मिलकर टीम को टॉप पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस साल के बाकी सीरीज में कैसा प्रदर्शन करती है
