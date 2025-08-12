India Squad Asia Cup 2025: किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर, यहां देखें संभावित स्क्वॉड

India squad Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 को लेकर भारतीय टीम की घोषणा जल्द ही होने वाली है, जहां भारतीय टीम एक नए अंदाज में दिखने वाली है. फैन्स को भारत-पाकिस्तान का महा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है.
9 से 28 सितंबर तक UAE में दुबई और अबू धाबी में सभी मुकाबले खेले जाएंगे। भारत आधिकारिक मेज़बान है, लेकिन सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। वहीं, टीम इंडिया के चयन को लेकर कई अहम फैसले बाकी हैं।
India’s Upcoming Matches 2025: भारत कब और कहां खेलेगा अपना अगला मैच, ये रही हर मैच की लिस्ट
1 ODI मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ‘हिटमैन’ रोहित इतने नंबर पर
Asia Cup 2025 टूर्नामेंट का शेड्यूल और वेन्यू
एशिया कप 9 से 28 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगा और 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। सभी मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे।
IND vs PAK का मुकाबला न्यूट्रल वेन्यू पर
BCCI और PCB के बीच हुए हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत-पाकिस्तान के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। यह फैसला सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से लिया गया है।
टॉप आर्डर में किसे मिलेगा मौका?
टीम मैनेजमेंट अब नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरने की तैयारी में है, ऐसे में टॉप ऑर्डर में किसे मौका मिलेगा, इस पर फैंस की निगाहें टिकी हैं। हालिया प्रदर्शन और पिच की स्थिति को देखते हुए चयनकर्ताओं के सामने अहम फैसला लेने की चुनौती है। टॉप ऑर्डर में गिल, संजू और अभिषेक को लेकर चयनकर्ताओं के सामने सिलेक्शन चुनौती हो सकती है।
जसप्रीत बुमराह और SKY की फिटनेस अपडेट
PTI रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह एशिया कप के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड दौरे के आखिरी टेस्ट से उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया था। उनकी वापसी से टीम की गेंदबाज़ी मजबूत होगी। BCCI, सूर्यकुमार यादव (SKY) और कुछ अन्य खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद टीम का ऐलान 19 या 20 अगस्त को किया जा सकता है।
ये हो सकती है भारतीय टीम
India squad Asia Cup 2025 संभावित टीम में सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल शामिल हो सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation