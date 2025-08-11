1 ODI मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ‘हिटमैन’ रोहित इतने नंबर पर

क्रिकेट के मैदान पर जब गेंद आसमान छूते हुए बाउंड्री के पार जाती है और छक्कों की बारिश होती है, तो यह नजारा हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। वन डे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट की रोमांचक दुनिया में ऐसे कई लम्हें देखने को मिले हैं, जब बल्लेबाज़ों ने अपनी विस्फोटक पारी से दर्शकों को सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। जैसे-जैसे खेल में बल्लेबाज़ी का अंदाज़ और आक्रामक होता जा रहा है, एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड, निडरता का प्रतीक बन गया है। गेंदबाज़ नई-नई रणनीतियां अपनाते हैं, फील्डिंग की सेटिंग बदलती है, लेकिन जब बल्लेबाज़ लय में हो, तो गेंद का ठिकाना बस दर्शकों के बीच ही होता है। यहां हम आपको ऐसे ही धमाकेदार रिकॉर्ड से रूबरू कराने जा रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस सूची में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का नाम खास अहमियत रखता है। 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 209 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 16 गगनचुंबी छक्के लगाए। यह पारी न केवल व्यक्तिगत करियर के लिए मील का पत्थर बनी, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि ‘हिटमैन’ नाम क्यों दिया गया है।