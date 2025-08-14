Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप में कौन करेगा ओपनिंग और कौन होगा विकेटकीपर? यहां देखें Probable टीम

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगी। सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान (Ind vs Pak) 14 सितंबर को दुबई में होगा। अगर दोनों टीमें सुपर-4 और फाइनल तक पहुँचती हैं, तो यह महामुकाबला तीन बार देखने को मिल सकता है। कुल 19 मैचों में से 11, जिसमें फाइनल भी शामिल है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि बाकी आठ मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। फाइनल 28 सितंबर को खेला जायेगा। Asia Cup 2025 ओपनिंग जोड़ी: दावेदार और चयन संजू सैमसन – टी20I ओपनर के रूप में लगातार रन, आक्रामक स्ट्रोकप्ले और विकेटकीपिंग में दक्षता।

अभिषेक शर्मा – मौजूदा समय के विश्व नंबर-1 T20I बल्लेबाज़, विस्फोटक स्ट्राइक रेट, हालिया शतक।

शुभमन गिल – शानदार IPL और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद फॉर्म में।

यशस्वी जायसवाल – IPL में चमकदार प्रदर्शन और इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन।

विकेटकीपर: सैमसन का पलड़ा भारी ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में मुख्य विकेटकीपर की जिम्मेदारी संजू सैमसन (Sanju Samson) पर हो सकती है। बैकअप के लिए ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा में टक्कर है, लेकिन घरेलू टी20 में बेहतर रिकॉर्ड के कारण जितेश थोड़े आगे हैं। सैमसन का विकेटकीपर + ओपनर रोल टीम को मजबूती दे सकता है। भारत का एशिया कप 2025 शेड्यूल (ग्रुप-स्टेज, समय IST में) 10 सितंबर: भारत बनाम UAE – दुबई – शाम 7:30 बजे

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान – दुबई – शाम 7:30 बजे

18 सितंबर: भारत बनाम ओमान – अबू धाबी – शाम 7:30 बजे भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025) Asia Cup 2025 India Squad: भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025): शुभमन गिल (Shubman Gill), अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma), संजू सैमसन (Sanju Samson), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), तिलक वर्मा (Tilak Varma), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), अक्षर पटेल (Axar Patel), शिवम दुबे (Shivam Dube), प्रसिद्ध कृष्णा/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), अर्शदीप सिंह/वॉशिंगटन सुंदर।