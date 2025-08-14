Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप में कौन करेगा ओपनिंग और कौन होगा विकेटकीपर? यहां देखें Probable टीम

Asia Cup 2025 Team India: इस बार ओपनिंग की जिम्मेदारी शुभमन गिल (Shubman Gill) और विश्व नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पर हो सकती है। विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन (Sanju Samson) को मौका मिल सकता है, जबकि जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) बैकअप रह सकते हैं। लेकिन आखिरी फैसला टीम प्रबंधन का ही होने वाला है। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथ में होगी। 

ByBagesh Yadav
Aug 14, 2025, 11:45 IST
भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025)
भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025)

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगी। सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान (Ind vs Pak) 14 सितंबर को दुबई में होगा। अगर दोनों टीमें सुपर-4 और फाइनल तक पहुँचती हैं, तो यह महामुकाबला तीन बार देखने को मिल सकता है।

कुल 19 मैचों में से 11, जिसमें फाइनल भी शामिल है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि बाकी आठ मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। फाइनल 28 सितंबर को खेला जायेगा।

Asia Cup 2025 ओपनिंग जोड़ी: दावेदार और चयन

  • संजू सैमसन – टी20I ओपनर के रूप में लगातार रन, आक्रामक स्ट्रोकप्ले और विकेटकीपिंग में दक्षता।

  • अभिषेक शर्मा – मौजूदा समय के विश्व नंबर-1 T20I बल्लेबाज़, विस्फोटक स्ट्राइक रेट, हालिया शतक।

  • शुभमन गिल – शानदार IPL और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद फॉर्म में।

  • यशस्वी जायसवाल – IPL में चमकदार प्रदर्शन और इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन।

विकेटकीपर: सैमसन का पलड़ा भारी

ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में मुख्य विकेटकीपर की जिम्मेदारी संजू सैमसन (Sanju Samson) पर हो सकती है। बैकअप के लिए ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा में टक्कर है, लेकिन घरेलू टी20 में बेहतर रिकॉर्ड के कारण जितेश थोड़े आगे हैं। सैमसन का विकेटकीपर + ओपनर रोल टीम को मजबूती दे सकता है।

भारत का एशिया कप 2025 शेड्यूल (ग्रुप-स्टेज, समय IST में)

  • 10 सितंबर: भारत बनाम UAE – दुबई – शाम 7:30 बजे

  • 14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान – दुबई – शाम 7:30 बजे

  • 18 सितंबर: भारत बनाम ओमान – अबू धाबी – शाम 7:30 बजे

भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025)

Asia Cup 2025 India Squad: भारत की Probable प्लेइंग XI (एशिया कप 2025): शुभमन गिल (Shubman Gill), अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma), संजू सैमसन (Sanju Samson), सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), तिलक वर्मा (Tilak Varma), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), अक्षर पटेल (Axar Patel), शिवम दुबे (Shivam Dube), प्रसिद्ध कृष्णा/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), अर्शदीप सिंह/वॉशिंगटन सुंदर।

  1. शुभमन गिल (उप-कप्तान, ओपनर)

  2. अभिषेक शर्मा (ओपनर)

  3. संजू सैमसन (विकेटकीपर-बल्लेबाज़)

  4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान)

  5. तिलक वर्मा

  6. हार्दिक पांड्या (ऑलराउंडर)

  7. अक्षर पटेल (ऑलराउंडर/स्पिनर)

  8. शिवम दुबे (ऑलराउंडर/सीमर)

  9. प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा (पेसर)

  10. जसप्रीत बुमराह (पेसर)

  11. अर्शदीप सिंह या वॉशिंगटन सुंदर (पेस/स्पिन विकल्प)

Asia Cup 2025 किसका रोल होगा अहम:

टीम इंडिया का एशिया कप 2025 स्क्वॉड एक नए युग की शुरुआत जैसा है। सीनियर खिलाड़ियों की विदाई और युवा, आक्रामक टैलेंट का उदय टीम में नई ऊर्जा और लय लेकर आया है। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाज़ी और गिल का भरोसेमंद खेल ओपनिंग में लय बनाएगा। मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव की रचनात्मकता और हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड कौशल टीम को संतुलन देगा।

1983 में स्थापित एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट हर दो साल में होता है, जिसमें एशिया की चैंपियन टीम तय होती है। 

इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन का तोहफा, Shubman Gill को ICC ने दिया यह अवार्ड

India’s Upcoming Matches 2025: भारत कब और कहां खेलेगा अपना अगला मैच, ये रही हर मैच की लिस्ट



Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News