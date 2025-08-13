इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन का तोहफा, Shubman Gill को ICC ने दिया यह अवार्ड

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए जुलाई 2025 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। इस उपलब्धि के साथ गिल इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने यह अवॉर्ड चार बार अपने नाम किया।
बेन स्टोक्स और मुल्डर को छोड़ा पीछे:
शुभमन गिल ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर को पछाड़ते हुए यह खिताब जीता। इससे पहले वह जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी यह अवॉर्ड जीत चुके थे। खास बात यह रही कि उन्होंने यह सफलता अपने पहले टेस्ट सीरीज़ में कप्तान के रूप में हासिल की, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया।
गिल को क्यों मिला यहाँ अवार्ड?
जुलाई 2025 में गिल ने महज़ तीन टेस्ट में 567 रन ठोके, औसत रहा 94.50। इसमें एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल थे। उनके स्कोर रहे: 269, 161, 103, 21, 16 और 6। एजबेस्टन टेस्ट में 269 और 161 की पारी खेलते हुए उन्होंने एक मैच में 430 रन बनाए, जो टेस्ट इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने इंग्लैंड में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर और एशिया के बाहर का सर्वाधिक विदेशी स्कोर भी अपने नाम किया।
WTC का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
इसके अलावा, गिल ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में कुल 10 पारियों में शानदार 754 रन बनाए, जहां उनका औसत 75.40 रहा। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब भी मिला। उनके द्वारा बनाए गए ये 754 रन किसी भी WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) टूर्नामेंट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत आंकड़ा है।
कप्तानी में दबाव के साथ शानदार प्रदर्शन:
रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद कप्तानी संभालने वाले गिल ने युवा टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। ओल्ड ट्रैफर्ड में उनकी अहम पारी ने भारत को सीरीज़ ड्रॉ कराने में मदद की। गिल ने खुद कहा, "पहली टेस्ट सीरीज़ में कप्तान के रूप में यह अवॉर्ड जीतना मेरे लिए बेहद खास है।"
Carving his own niche 👏
Shubman Gill was at his best batting form in the very first series as a Test captain 🌟
गिल ने दी नई मिसाल
पांच टेस्ट मैचों में 10 पारियों में 754 रन (औसत 75.40) बनाकर उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों खिताब अपने नाम किए। यह किसी भी टेस्ट कप्तान द्वारा रन बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, पहले स्थान पर हैं डॉन ब्रैडमैन। SENA देशों में दबाव में बड़ी पारी खेलने की उनकी क्षमता ने भारतीय बल्लेबाज़ों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।
