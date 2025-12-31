HPRCA Answer key 2025 Link [OUT]: TGT नॉन मेडिकल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 5 जनवरी तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

HPRCA TGT Non Medical Exam Answer Key 2025 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने TGT नॉन-मेडिकल परीक्षा 2025 की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब HPRCA उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस पर दी गई जानकारी के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 5 जनवरी 2026 तक आधिकारिक ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आंसर की के साथ-साथ प्रश्न पत्र (Question Paper) भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं।

HPRCA TGT Answer Key 2025 Download Link

HPRCA TGT आंसर की 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी उपलब्ध कराया गया है।