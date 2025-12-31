SSC GD Apply Online 2025
HPRCA Answer key 2025 Link [OUT]: TGT नॉन मेडिकल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 5 जनवरी तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

By Vijay Pratap Singh
Dec 31, 2025, 09:58 IST

HPRCA TGT Answer key 2025 OUT: एचपीआरसीए टीजीटी नॉन मेडिकल परीक्षा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार जो TGT नॉन-मेडिकल परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। 

HPRCA TGT Non Medical Exam Answer Key 2025 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने TGT नॉन-मेडिकल परीक्षा 2025 की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब HPRCA उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। 

आधिकारिक नोटिस पर दी गई जानकारी के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 5 जनवरी 2026 तक आधिकारिक ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आंसर की के साथ-साथ प्रश्न पत्र (Question Paper) भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं।

HPRCA TGT Answer Key 2025 Download Link

HPRCA TGT आंसर की 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी उपलब्ध कराया गया है।

HPRCA TGT Answer Key 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

HPRCA TGT Non Medical Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर Latest सेक्शन में “Link of Objection Window for post of TGT Non Medical exam (Date: 30 Dec 2025)” पर क्लिक करें।

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

  • अब Login विकल्प पर क्लिक करें।

  • अपना Application ID और Password दर्ज कर Login करें।

  • स्क्रीन पर उत्तर कुंजी (Answer Key) दिखाई देगी, उसमें अपने उत्तर चेक करें और डाउनलोड करें।

  • यदि किसी प्रश्न में आपत्ति है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑब्जेक्शन दर्ज करें।

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उम्मीदवार रविवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक हेल्पडेस्क नंबर +91 99866 38751 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद हेल्पडेस्क टैब के माध्यम से भी अपनी समस्या या सवाल दर्ज किए जा सकते हैं।

