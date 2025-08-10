SSC GK Questions in Hindi 2025:सामान्य ज्ञान के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल,यहां देखें

UP Board Compartment Result 2025 OUT
SSC GK Questions in Hindi 2025: एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल काफी मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में कई प्रश्न लेटेस्ट मुद्दों पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी गहन समीक्षा आपकी तैयारी के लिए फायदेमंद होगी।

Aug 10, 2025, 18:01 IST
SSC GK Questions in Hindi 2025: परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) एक ऐसा सेक्शन है जो कम समय में अधिक अंक दिलाने में मदद करता है। चाहे SSC हो, बैंकिंग, रेलवे या अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं।  जीके का सिलेबस काफी ज्यादा होने के बावजूद इसकी तैयारी सही रणनीति और नियमित प्रैक्टिस से आसान हो सकती है। 

यह न केवल आपकी स्कोरिंग क्षमता बढ़ाता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, क्योंकि जीके के सवाल तुरंत उत्तर मांगते हैं। अच्छी तैयारी के लिए स्टैटिक GK, करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस का संतुलित अध्ययन जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि GK की तैयारी न केवल एग्जाम के लिए बल्कि इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल नॉलेज के लिए भी फायदेमंद है। 

एसएससी सीजीएल में सामाजिक ज्ञान के प्रश्न

सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए नीचे 10 प्रश्नों सहित उत्तर आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मदद कर सकते हैं:

प्रश्न 

उत्तर 

भारत के 26वे मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया है?

ज्ञानेश कुमार

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है?

डॉ.अजय कुमार 

प्लासी की लड़ाई (1757) में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?

रॉवर्ट क्लाइव

भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था?

लॉर्ड कैनिंग

आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है?

कुचिपुड़ी

भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू की गई थी?

वर्ष 1872

इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी?

एक अमेरिकन, गुट्रेट एडरेल (1926)

मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी?

वर्ष 1990 

उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने?

अखिलेश यादव

भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किसका नाम है?

भारतीय रोबोट

कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है?

हिमाचल प्रदेश

हिंद स्वराज की रचना किसके द्वारा की गई है?

मोहनदास करमचंद गांधी

पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे?

रविंद्रनाथ टेगोर

भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

जी-20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था?

ब्राज़ील 

भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं?

संजय मल्होत्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव का नाम क्या है?

निधि तिवारी

हरिच क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?

एमएस स्वामीनाथन

भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख का नाम क्या है?

नर्मदेश्वर तिवारी

भारत के 52वें मुख्य न्यायधीश कौन बने है?

जस्टिस बीआर गवई

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?

ए.राजराजन

 

नोट: उम्मीदवार ध्यान दें यह प्रश्न साल 2025 पर आधारित हैं। इन प्रश्नों की तैयारी आप अपने अन्य स्टडी मटेरियल के साथ-साथ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य उम्मीदवारों की सफलता को आसान बनाना है। 

