SSC Maths Tricks 2025: गणित की ये ट्रिक्स आपकी सफलता को बनाएंगी सरल

SSC Maths Tricks: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित के ट्रिक्स, गणना की गति और सटीकता में सुधार के लिए आवश्यक हैं। यह लेख SSC, बैंकिंग, रेलवे और RRB जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 10, 2025, 12:29 IST
SSC Maths Tricks: संघ लोक सेवा आयोग (Staff Selection Commission) की परीक्षाएं भारत में सबसे लोकप्रिय सरकारी परीक्षाओं में से एक हैं, जिनमें गणित एक महत्वपूर्ण विषय होता है। समय की कमी और प्रतियोगिता के स्तर को देखते हुए गणित को तेजी से हल करने के लिए ट्रिक्स और शॉर्टकट विधियां जानना बेहद जरूरी है। पॉल हेलमस कहते हैं “The only way to learn mathematics is to do mathematics”

इस लेख में हम 2025 की SSC परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी गणितीय ट्रिक्स और टिप्स साझा कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी को स्मार्ट बनाएंगी और परीक्षा में समय बचाने में मदद करेंगी। 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित के ट्रिक्स 

परीक्षा के समय में हर सेकंड कीमती होता है। ट्रिक्स से आप लंबे सवालों को कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं, जिससे बाकी प्रश्नों के लिए समय बचता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें समय काफी लग जाता है। ट्रिक्स के जरिए उम्मीदवार कम स्टेप्स में उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब आप ट्रिक से किसी प्रश्न को हल करते हैं, तो गलती की संभावना कम हो जाती है। 

  1. अनुपात और समानुपात संबंधी प्रश्नों

उत्तर - अनुपातों को भिन्नों में बदलें (a:b = a/(a+b) और b/(a+b))

फिर बिना परीक्षण-और-त्रुटि के प्रत्येक भाग प्राप्त करने के लिए कुल से गुणा करें।

  1. गति गणना के लिए वैदिक गणित

उत्तर - 9, 99, 999, आदि से गुणा 

उदाहरण: 45 × 99  

99 - 1 = 98 

100 - 45 = 55 उत्तर: 4455

  1. 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग करना

उत्तर - उदाहरण: 35²

3 × 4 = 12

परिणाम में 25 जोड़ें: 1225, उत्तर: 35² = 1225

  1. आधार विधि का उपयोग करके गुणा

उत्तर -  उदाहरण: 96 × 97, आधार (100) चुनें, 96 में 4 कम है, 97 में 3 कम है

पहली संख्या से अंतरों का योग घटाएं: 96 - (4 + 3) = 89

अंतरों को गुणा करें: 4 × 3 = 12 उत्तर: 9312

  1. विभाजन शॉर्टकट

उत्तर - 5 से भाग देने के लिए 2 से गुणा करें।

दशमलव बिंदु को एक बार बाईं ओर ले जाएँ उदाहरण: 76 ÷ 5 = (76 × 2) ÷ 10 = 152 ÷ 10 = 15.2

  1. त्वरित प्रतिशत गणना

उत्तर - किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए, उदाहरण: 350 का 10% = 35

5% के लिए, 10% का आधा लें: उदाहरण: 350 का 5% = 17.5

20% के लिए, 10% को दोगुना करें: उदाहरण: 350 का 20% = 70

  1. वर्गमूल विधि

उत्तर - उदाहरण: √7744

  1. संख्या 4 पर समाप्त होती है, इसलिए वर्गमूल 2 या 8 पर समाप्त होगा

  2. 7744, 80² (6400) और 90² (8100) के बीच है

  3. तो उत्तर या तो 82 या 88 है

  4. चूंकि 7744, 8100 के करीब है, इसलिए उत्तर 88 है।

8. घनमूल विधि

उत्तर - उदाहरण: ∛1404928

  1. संख्या 8 पर समाप्त होती है, इसलिए घनमूल 2 पर समाप्त होता है

  2. 1404, 11³ (1331) और 12³ (1728) के बीच है

  3. चूँकि 1404, 1331 के अधिक निकट है, इसलिए उत्तर 112 है।

9. गुणा की क्रिसक्रॉस प्रणाली

उत्तर - दो 2-अंकीय संख्याओं को गुणा करने के लिए:

उदाहरण: 23 × 12

 चरण 1: इकाई के अंकों को गुणा करें: 3 × 2 = 6,  क्रॉस गुणा करें और जोड़ें: (2 × 2) + (3 × 1) = 7, दहाई के अंकों को गुणा करें: 2 × 1 = 2 उत्तर: 276

यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए भी काम करती है।

10. गुणा का शॉर्टकट

उत्तर - गुणन शॉर्टकट

विधि 1: 999 से गुणा करना

उदाहरण: 654 × 999

654 में से 1 घटाएं = 653, 653 के प्रत्येक अंक को 9 में से घटाएं (9 - 6) = 3 (9 - 5) = 4 (9 - 3) = 6

अंतिम उत्तर: 653346

यह इसलिए काम करता है क्योंकि 999 = 1000 - 1, इसलिए 654 × 999 = 654 × (1000 - 1) = 654000 - 654 = 653346

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

