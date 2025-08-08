SSC CGL Exam 2025 Postponed:ऑफिशियल नोटिस जारी SSC परीक्षा हुई स्थगित, लेटेस्ट अपडेट जानें

SSC CGL Exam 2025 Postponed: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 13 अगस्त, 2025 से आयोजित होने वाली सीजीएल (CGL) परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया गया है। तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए 8 अगस्त, 2025 को आधिकारिक सूचना जारी की गई है। स्थगित की गई परीक्षा के लिए जारी नोटिस के अनुसार “ऑपरेशनल दिक्कतें, टेक्निकल ग्लिचेस और माल प्रैक्टिस की वजह से कई शिफ्ट में दिक्कत आने के कारण लगभग 55,000 से ज्यादा उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इन सभी को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा।” इन परीक्षाओं का आयोजन 29 अगस्त 2025 से किया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान दें, 29 अगस्त 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 26 से डाउनलोड कर सकते हैं।

एसएससी सीजीएल 2025 स्थगित परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस

एसएससी सीजीएल 2025 स्थगित आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें: