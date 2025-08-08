SSC CGL Exam 2025 Postponed:ऑफिशियल नोटिस जारी SSC परीक्षा हुई स्थगित, लेटेस्ट अपडेट जानें

UP Board Compartment Result 2025 OUT
SSC CGL Exam 2025 Postponed: एसएससी परीक्षा 13 से 30 अगस्त और सितंबर 2025 पहले सप्ताह तक हुई स्थगित। एसएससी ने 8 अगस्त (शुक्रवार) की देर रात जारी एक आधिकारिक नोटिस में यह घोषणा की है।

Priyanka Pal
Aug 8, 2025, 22:31 IST
SSC CGL Exam 2025 Postponed

SSC CGL Exam 2025 Postponed: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 13 अगस्त, 2025 से आयोजित होने वाली सीजीएल (CGL) परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया गया है। तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए 8 अगस्त, 2025 को आधिकारिक सूचना जारी की गई है। स्थगित की गई परीक्षा के लिए जारी नोटिस के अनुसार “ऑपरेशनल दिक्कतें, टेक्निकल ग्लिचेस और माल प्रैक्टिस की वजह से कई शिफ्ट में दिक्कत आने के कारण लगभग 55,000 से ज्यादा उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इन सभी को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा।” इन परीक्षाओं का आयोजन 29 अगस्त 2025 से किया जाएगा। 

उम्मीदवार ध्यान दें, 29 अगस्त 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 26 से डाउनलोड कर सकते हैं।  

एसएससी सीजीएल 2025 स्थगित परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस

एसएससी सीजीएल 2025 स्थगित आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें: 

एसएससी सीजीएल 2025 स्थगित

नोटिस पढ़ें

एसएससी सीजीएल 2025 के लिए सेंटर कैसे मिलेंगे?

उम्मीदवार ध्यान दें जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार परीक्षाएं केवल स्थिगत की गई हैं। वहीं परीक्षाओं को दोबारा आयोजित किया जाएगा। एसएससी सीजीएल स्थगित परीक्षाओं का आयोजन 29 अगस्त 2025 से किया जाएगा। वहीं उम्मीदवार 26 अगस्त से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवारों को सेंटर उन्हीं तीन प्रेफरेंस में से मिलेगा जो पहले भरे थे। 


एसएससी सीजीएल 2025 सेंटर के बारे में कैसे बताया जाएगा?

एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 के सेंटर के बारे में उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के जरिए बताया जाएगा। वहीं सभी परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद उम्मीदवार क्वेश्चन के चैलेंज की प्रक्रिया के लिए 29 अगस्त 2025 के बाद कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारो को ऑफिशियल नोटिस पढ़ने की सलाह दी जाती हे। 


