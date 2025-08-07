पशु परिचर रिजल्ट 2025 हटाए गए प्रश्नों की संख्या

Rajasthan pashu parichar result जारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। RSSB Pashu Parichar Merit List PDF

Pashu Parichar Result 2025 आवेदन करने वाले उम्मीदवार 17,63,897 उपस्थित अभ्यर्थी 10,52,566 अनुपस्थित 711331 योग्य गैर अनुसूचित क्षेत्र- 383196

अनुसूचित क्षेत्र- 23630

Pashu Parichar Result: 10 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी अयोग्य 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा न करने के कारण 15,926 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 OUT राजस्थान पशु परीक्षा परिणाम 2025 राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कुछ संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें? राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। रिजल्ट सेक्शन में जाएं: होमपेज पर 'रिजल्ट' या 'कैंडिडेट कॉर्नर' सेक्शन में जाएं। राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें: यहां 'राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें। रिजल्ट पीडीएफ खोलें: आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा। रोल नंबर या नाम से खोजें: इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करके अपना रिजल्ट देखें। प्रिंटआउट लें: भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट: ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड

Pashu Parichar Result Rajasthan: राजस्थान में पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा? राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और इसके लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। Update:- 5:18 PM, 3 April 2025 Also Read: Rajasthan Pashu parichar Cut Off 2025

RSMSSB Animal Attendant Result 2025: Pashu Parichar Result Link राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को घोषित होने वाला है। जो उम्मीदवार दिसंबर 2024 में आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.inपर देख सकते हैं। Update:- 5:14 PM, 3 April 2025

Pashu Parichar Sarkari Result 2025 Kab Aayega? राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। Update:- 5:01 PM, 3 April 2025

Pashu Parichar Result 2025 PDF राजस्थान पशु परिचर परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर जाएँ।

रिजल्ट अनुभाग पर जाएँ: होमपेज पर, 'परिणाम' या 'उम्मीदवार कॉर्नर' अनुभाग पर क्लिक करें।

रिजल्ट लिंक खोजें: 'राजस्थान पशु परिचर परिणाम 2025' शीर्षक वाले लिंक को देखें और उस पर क्लिक करें।

पीडीएफ खोलें: परिणाम पीडीएफ प्रारूप में खुलेगा। सूची में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।

सहेजें और प्रिंट करें: पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें। Update:- 5:00 PM, 3 April 2025

rajasthan pashu parichar government result: पशु परिचर रिजल्ट में पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए? राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक या प्रतिशत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होते हैं। आम तौर पर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स निम्नलिखित हैं: सामान्य (General) : 40%

ओबीसी (OBC) : 35%

एससी / एसटी (SC/ST) : 30%

पीडब्ल्यूडी (PWD): 30% नोट: यह आधिकारिक जानकारी नहीं है, बल्कि मात्र एक अनुमान है।

rajasthan pashu parichar result 2025: पशु परिचर रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा? राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रियाएं हो सकती हैं: दस्तावेज़ सत्यापन: चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र ले जाने होंगे। मेडिकल टेस्ट: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उम्मीदवार पद के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। नियुक्ति पत्र जारी करना: सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस पत्र में नियुक्ति की तिथि, पद का विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी होती है। ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण: नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर पद संभालने के लिए कहा जाएगा। कुछ मामलों में, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी कहा जा सकता है। पदस्थापन: अंत में, उम्मीदवारों को उनके निर्धारित पद पर पदस्थ किया जाएगा और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। Update:- 1:36 PM, 3 April 2025

राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ 2025 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच किया गया था, जिसमें लगभग 10.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था।परिणाम के साथ ही, बोर्ड श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी प्रकाशित करेगा, जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्रता निर्धारित करेंगे। कैटेगरी राजस्थान पशु परिचारक अपेक्षित कटऑफ Gen 76-81 OBC 66-74 SC 59-63 ST 53-55 EWS 66-76 यहां देखें: Rajasthan Pashu Parichar Cut Off 2025

पशु परिचर रिजल्ट 2025 में शामिल जानकारी क्या है? राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है: उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर: रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपना परिणाम पहचानने में मदद मिलेगी। प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति: रिजल्ट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक और उनकी योग्यता स्थिति (पास/फेल) की जानकारी होगी। कट-ऑफ अंक: प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक दिए जाएंगे, जो उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करेंगे कि उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया है या नहीं। मेरिट लिस्ट: रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं. दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट की जानकारी: चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी रिजल्ट में दी जा सकती है। नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि भी बताई जा सकती है। Also Read: Pashu Parichar Result 2025 Update:- 1:20 PM, 3 April 2025

Rajasthan pashu parichar result: रिजल्ट विंडो राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाना है। परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 17,63,897 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 10,52,566 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 6,433 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 499 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए हैं। Update:- 1:15 PM, 3 April 2025

राजस्थान पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा? राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, यदि सब कुछ सही रहा तो परिणाम आज घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,433 पशु परिचर पदों को भरा जाएगा, जिसमें पहले 5,934 पद थे और बाद में 499 पदों की वृद्धि की गई थी Update:- 12:56 PM, 3 April 2025

rssb.rajasthan.gov.in result: पशु परिचर परीक्षा कब हुई परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 17,63,897 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 10,52,566 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। कुल 6,433 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। Update:- 12:38 PM, 3 April 2025

rssb.rajasthan.gov.in result: Pashu Parichar रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट पीडीएफ राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं और होम पेज पर जाएं। होम पेज पर "रिजल्ट" या "कैंडिडेट कॉर्नर" सेक्शन में जाएं। "पशु परिचर सीधी भर्ती" या "Animal Attendant" का चयन करें। "Rajasthan Pashu Parichar Result 2025" के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और सबमिट करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट करें। मेरिट लिस्ट के लिए एक अलग लिंक हो सकता है। उस पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। Update:- 12:23 PM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 Link राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। पशु परिचर रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक ऊपर दिया गया है। Update:- 12:20 PM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 CUT OFF राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की कट-ऑफ मार्क्स 3 अप्रैल 2025 को परिणाम के साथ जारी होने की संभावना है। यह कट-ऑफ मार्क्स परीक्षा की कठिनाई स्तर, रिक्तियों की संख्या, और उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। Update:- 12:00 PM, 3 April 2025 Also Read: RSMSSB Animal Attendant Result 2025

Pashu Parichar Result 2025 Sarkari Result: rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in पर होगा घोषित पशु परिचार परीक्षा 2025 के परिणाम के लिए, आपको यह जानना होगा कि राजस्थान में दो प्रमुख भर्ती बोर्ड हैं: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)। RSSB (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड): rssb.rajasthan.gov.in RSMSSB (राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड): rsmssb.rajasthan.gov.in Update:- 11:50 AM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Paricharak Sarkari Result 2025: कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें? राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती रिजल्ट 2025 के लिए कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

या फिर राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं, यदि परिणाम वहां उपलब्ध हो। परिणाम लिंक ढूंढें: होम पेज पर Animal Attendant (पशु परिचर) रिजल्ट 2025 का लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें। लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें: अपना रोल नंबर या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें। परिणाम देखें और डाउनलोड करें: आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट करें। कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट: कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी इसी पेज पर उपलब्ध होगी। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक होते हैं, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए यह अलग हो सकता है। Update:- 11:40 AM, 3 April 2025