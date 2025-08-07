UP Board Compartment Result 2025 OUT
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट, कटऑफ और मेरिट लिस्ट अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए कुल 17,63,897 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 10,52,566 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा परिणाम के अनुसार 4,06,826 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना RSMSSB पशु परिचर रिजल्ट 2025 नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक और स्टेप बाय स्टेप गाइड की मदद से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 7, 2025, 18:59 IST
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 डाउनलोड करें

Rajasthan Pashu Paricharak Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 10.52 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। अब अभ्यर्थी अपना RSMSSB पशु परिचर परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं।

यहां देखें: Rajasthan Pashu Parichar Final Result,Cut OFF 2025 OUT

पशु परिचर रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें:

  • कुल योग्य उम्मीदवार: 4,06,826 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है, जिनमें से 3,83,196 गैर अनुसूचित क्षेत्र से और 23,630 अनुसूचित क्षेत्र से हैं।

  • रजिस्ट्रेशन और उपस्थिति: कुल 17,63,897 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,52,566 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। इसका मतलब है कि 7,11,331 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा में उपस्थिति दर लगभग 59.67 प्रतिशत रही।

  • रिजल्ट, कट ऑफ, और मेरिट लिस्ट: उम्मीदवार रिजल्ट, कट ऑफ, और मेरिट लिस्ट पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Also Check: PSEB 8th Result 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 PDF Download Link

यहां क्लिक करें

RSMSSB Pashu Parichar Result 2025 Link

पशु परिचर रिजल्ट 2025 हटाए गए प्रश्नों की संख्या

Rajasthan pashu parichar result जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

RSSB Pashu Parichar Merit List PDF

Pashu Parichar Result 2025

आवेदन करने वाले उम्मीदवार 17,63,897
उपस्थित अभ्यर्थी 10,52,566
अनुपस्थित 711331
योग्य गैर अनुसूचित क्षेत्र- 383196
अनुसूचित क्षेत्र- 23630

Pashu Parichar Result: 10 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी अयोग्य

10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा न करने के कारण 15,926 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 OUT

राजस्थान पशु परीक्षा परिणाम 2025 राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कुछ संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। 

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. रिजल्ट सेक्शन में जाएं: होमपेज पर 'रिजल्ट' या 'कैंडिडेट कॉर्नर' सेक्शन में जाएं।

  3. राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें: यहां 'राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें।

  4. रिजल्ट पीडीएफ खोलें: आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा।

  5. रोल नंबर या नाम से खोजें: इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करके अपना रिजल्ट देखें।

  6. प्रिंटआउट लें: भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।

RSSB Pashu Parichar Result: चेयरमैन किया ट्वीट, रिजल्ट हो रहा है अपलोड

पशु परिचर रिजल्ट: RSSB की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के समय, भारी ट्रैफिक के कारण RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in क्रैश हो गई है।अभ्यर्थी अपने परिणाम के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः प्रयास करें।

Update:- 7:35 PM, 3 April 2025

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट: ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड

Pashu Parichar Result: RSSB चेयरमैन ने किया ट्वीट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने हाल ही में एक ट्वीट में सूचित किया कि पशु परिचर परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा।

 

 Update:- 5:35 PM, 3 April 2025

Pashu Parichar Result Rajasthan: राजस्थान में पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा?

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और इसके लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

Update:- 5:18 PM, 3 April 2025

Also Read: Rajasthan Pashu parichar Cut Off 2025

RSMSSB Animal Attendant Result 2025: Pashu Parichar Result Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को घोषित होने वाला है। जो उम्मीदवार दिसंबर 2024 में आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.inपर देख सकते हैं।

Update:- 5:14 PM, 3 April 2025

Pashu Parichar Sarkari Result 2025 Kab Aayega?

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी।  रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे।

Update:- 5:01 PM, 3 April 2025

Pashu Parichar Result 2025 PDF

राजस्थान पशु परिचर परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  • रिजल्ट अनुभाग पर जाएँ: होमपेज पर, 'परिणाम' या 'उम्मीदवार कॉर्नर' अनुभाग पर क्लिक करें।
  • रिजल्ट लिंक खोजें: 'राजस्थान पशु परिचर परिणाम 2025' शीर्षक वाले लिंक को देखें और उस पर क्लिक करें।
  • पीडीएफ खोलें: परिणाम पीडीएफ प्रारूप में खुलेगा। सूची में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
  • सहेजें और प्रिंट करें: पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।

Update:- 5:00 PM, 3 April 2025

rajasthan pashu parichar government result: पशु परिचर रिजल्ट में पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए?

राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक या प्रतिशत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होते हैं। आम तौर पर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स निम्नलिखित हैं:

  • सामान्य (General): 40%

  • ओबीसी (OBC): 35%

  • एससी / एसटी (SC/ST): 30%

  • पीडब्ल्यूडी (PWD): 30%

नोट: यह आधिकारिक जानकारी नहीं है, बल्कि मात्र एक अनुमान है।

rajasthan pashu parichar result 2025: पशु परिचर रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रियाएं हो सकती हैं:

  1. दस्तावेज़ सत्यापन: चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र ले जाने होंगे।

  2. मेडिकल टेस्ट: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उम्मीदवार पद के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं।

  3. नियुक्ति पत्र जारी करना: सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस पत्र में नियुक्ति की तिथि, पद का विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी होती है।

  4. ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण: नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर पद संभालने के लिए कहा जाएगा। कुछ मामलों में, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी कहा जा सकता है।

  5. पदस्थापन: अंत में, उम्मीदवारों को उनके निर्धारित पद पर पदस्थ किया जाएगा और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

Update:- 1:36 PM, 3 April 2025

राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच किया गया था, जिसमें लगभग 10.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था।परिणाम के साथ ही, बोर्ड श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी प्रकाशित करेगा, जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्रता निर्धारित करेंगे।

कैटेगरी

राजस्थान पशु परिचारक अपेक्षित कटऑफ

Gen

76-81

OBC

66-74

SC

59-63

ST

53-55

EWS

66-76

यहां देखें: Rajasthan Pashu Parichar Cut Off 2025

पशु परिचर रिजल्ट 2025 में शामिल जानकारी क्या है?

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर: रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपना परिणाम पहचानने में मदद मिलेगी।

प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति: रिजल्ट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक और उनकी योग्यता स्थिति (पास/फेल) की जानकारी होगी।

कट-ऑफ अंक: प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक दिए जाएंगे, जो उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करेंगे कि उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया है या नहीं।

मेरिट लिस्ट: रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं.

दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट की जानकारी: चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी रिजल्ट में दी जा सकती है।

नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि भी बताई जा सकती है।

Also Read: Pashu Parichar Result 2025

Update:- 1:20 PM, 3 April 2025

Rajasthan pashu parichar result: रिजल्ट विंडो

राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाना है। परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 17,63,897 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 10,52,566 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 6,433 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 499 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए हैं।

Update:- 1:15 PM, 3 April 2025

राजस्थान पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा?

राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, यदि सब कुछ सही रहा तो परिणाम आज घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,433 पशु परिचर पदों को भरा जाएगा, जिसमें पहले 5,934 पद थे और बाद में 499 पदों की वृद्धि की गई थी

Update:- 12:56 PM, 3 April 2025

rssb.rajasthan.gov.in result: पशु परिचर परीक्षा कब हुई

परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 17,63,897 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 10,52,566 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। कुल 6,433 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी।

Update:- 12:38 PM, 3 April 2025

rssb.rajasthan.gov.in result: Pashu Parichar रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट पीडीएफ

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं और होम पेज पर जाएं।
  • होम पेज पर "रिजल्ट" या "कैंडिडेट कॉर्नर" सेक्शन में जाएं।
  • "पशु परिचर सीधी भर्ती" या "Animal Attendant" का चयन करें।
  • "Rajasthan Pashu Parichar Result 2025" के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और सबमिट करें।
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट करें।
  • मेरिट लिस्ट के लिए एक अलग लिंक हो सकता है। उस पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

Update:- 12:23 PM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। पशु परिचर रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक ऊपर दिया गया है।

Update:- 12:20 PM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 CUT OFF

राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की कट-ऑफ मार्क्स 3 अप्रैल 2025 को परिणाम के साथ जारी होने की संभावना है। यह कट-ऑफ मार्क्स परीक्षा की कठिनाई स्तर, रिक्तियों की संख्या, और उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होंगे।

Update:- 12:00 PM, 3 April 2025

Also Read: RSMSSB Animal Attendant Result 2025

Pashu Parichar Result 2025 Sarkari Result: rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in पर होगा घोषित

पशु परिचार परीक्षा 2025 के परिणाम के लिए, आपको यह जानना होगा कि राजस्थान में दो प्रमुख भर्ती बोर्ड हैं: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

  1. RSSB (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड): rssb.rajasthan.gov.in

  2. RSMSSB (राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड): rsmssb.rajasthan.gov.in

Update:- 11:50 AM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Paricharak Sarkari Result 2025: कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती रिजल्ट 2025 के लिए कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

    • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

    • या फिर राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं, यदि परिणाम वहां उपलब्ध हो।

  2. परिणाम लिंक ढूंढें:

    • होम पेज पर Animal Attendant (पशु परिचर) रिजल्ट 2025 का लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

  3. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें:

    • अपना रोल नंबर या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

  4. परिणाम देखें और डाउनलोड करें:

    • आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट करें।

  5. कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट:

    • कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी इसी पेज पर उपलब्ध होगी। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक होते हैं, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए यह अलग हो सकता है।

Update:- 11:40 AM, 3 April 2025

Rajasthan Pashu Parichar Result Date 2025 OUT Today

राजस्थान पशु परिचारक परिणाम 2025 3 अप्रैल, 2025 को घोषित किया जाना है। पशु परिचर पदों के लिए परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, 2024 तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अपने परिणाम देख सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in से पीडीएफ प्रारूप में मेरिट सूची डाउनलोड कर सकते हैं।

Update:- 11:30 AM, 3 April 2025

 

RSMSSB Rajasthan Pashu Paricharak Result 2025 PDF Download

राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 6 चरणों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 17 लाख 63 हजार 897 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 10 लाख 52 हजार 566 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। लगभग 7 लाख 11 हजार 331 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में उपस्थिति दर लगभग 59.67% रही थी। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए उनका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने के बाद, रिजल्ट का सीधा लिंक यहां अपडेट कर दिया है।

Rajasthan Animal Attendant Result 2025: राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट-हाइलाइट

राजस्थान पशु परिचर (Animal Attendant) भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

है:

परीक्षा आयोजक का नाम

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

रिक्त पदों की संख्या

6433 पद (5713 गैर अनुसूचित क्षेत्र, 720 अनुसूचित क्षेत्र)

परीक्षा तिथियां

1, 2, और 3 दिसंबर 2024

आंसर-की जारी होने की तिथि

24 जनवरी 2025

रिजल्ट जारी होने की तिथि

3 अप्रैल 2025

रिजल्ट देखने की वेबसाइट

rsmssb.rajasthan.gov.in

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, मेरिट लिस्ट जारी करना

Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान पशु परिचारक रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर 'रिजल्ट' या 'कैंडिडेट कॉर्नर' सेक्शन में जाएं।
  • 'राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025' या 'Animal Attendant Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • इससे रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • अपना रोल नंबर या नाम खोजकर रिजल्ट देखें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।
  • यदि आवश्यक हो, तो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Rajasthan Pashu Parichar Merit List 2025 PDF

राजस्थान पशु परिचर मेरिट लिस्ट 2025 PDF जल्द ही राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। इस मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं। 

RSMSSB Rajasthan Pashu Parichar Cut Off 2025

कटऑफ अंक भी रिजल्ट के साथ प्रकाशित होंगे, जो यह निर्धारित करेंगे कि कौन उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले दौर में प्रवेश करेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग होते हैं, जो परीक्षा में हासिल किए गए अंकों के आधार पर तय होते हैं। सामान्य श्रेणी, ओबीसी, एससी, और एसटी के लिए अलग-अलग कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। अपेक्षित राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ 2025 देखने के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

यहां देखें- Rajasthan Animal Attendant Cut Off 2025 (Expected)

रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन्हें उनके नजदीकी सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

  राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 कब जारी होगा?
    +
    राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा
  पशु रिजल्ट 2025 कहां से चेक कर सकते हैं?
    +
    पशु रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर चेक किया जा सकता है
