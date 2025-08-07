Rajasthan Pashu Paricharak Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 10.52 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। अब अभ्यर्थी अपना RSMSSB पशु परिचर परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं।
यहां देखें: Rajasthan Pashu Parichar Final Result,Cut OFF 2025 OUT
पशु परिचर रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें:
-
कुल योग्य उम्मीदवार: 4,06,826 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है, जिनमें से 3,83,196 गैर अनुसूचित क्षेत्र से और 23,630 अनुसूचित क्षेत्र से हैं।
-
रजिस्ट्रेशन और उपस्थिति: कुल 17,63,897 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,52,566 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। इसका मतलब है कि 7,11,331 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा में उपस्थिति दर लगभग 59.67 प्रतिशत रही।
-
रिजल्ट, कट ऑफ, और मेरिट लिस्ट: उम्मीदवार रिजल्ट, कट ऑफ, और मेरिट लिस्ट पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 PDF Download Link
|
यहां क्लिक करें
|
RSMSSB Pashu Parichar Result 2025 Link
|
पशु परिचर रिजल्ट 2025 हटाए गए प्रश्नों की संख्या
|
Rajasthan pashu parichar result जारी
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
|
Pashu Parichar Result 2025
|
Pashu Parichar Result: 10 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी अयोग्य
10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा न करने के कारण 15,926 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
|
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 OUT
राजस्थान पशु परीक्षा परिणाम 2025 राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कुछ संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
|
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
|
RSSB Pashu Parichar Result: चेयरमैन किया ट्वीट, रिजल्ट हो रहा है अपलोड
Update:- 9:00 PM, 3 April 2025
|
पशु परिचर रिजल्ट: RSSB की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के समय, भारी ट्रैफिक के कारण RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in क्रैश हो गई है।अभ्यर्थी अपने परिणाम के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः प्रयास करें।
Update:- 7:35 PM, 3 April 2025
|
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट: ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड
|
Pashu Parichar Result: RSSB चेयरमैन ने किया ट्वीट
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने हाल ही में एक ट्वीट में सूचित किया कि पशु परिचर परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा।
Update:- 5:35 PM, 3 April 2025
|
Pashu Parichar Result Rajasthan: राजस्थान में पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा?
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और इसके लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
Update:- 5:18 PM, 3 April 2025
|
RSMSSB Animal Attendant Result 2025: Pashu Parichar Result Link
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को घोषित होने वाला है। जो उम्मीदवार दिसंबर 2024 में आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.inपर देख सकते हैं।
Update:- 5:14 PM, 3 April 2025
|
Pashu Parichar Sarkari Result 2025 Kab Aayega?
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाने वाला है। यह रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे।
Update:- 5:01 PM, 3 April 2025
|
Pashu Parichar Result 2025 PDF
राजस्थान पशु परिचर परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
Update:- 5:00 PM, 3 April 2025
|
rajasthan pashu parichar government result: पशु परिचर रिजल्ट में पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए?
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक या प्रतिशत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होते हैं। आम तौर पर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स निम्नलिखित हैं:
नोट: यह आधिकारिक जानकारी नहीं है, बल्कि मात्र एक अनुमान है।
|
rajasthan pashu parichar result 2025: पशु परिचर रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद, निम्नलिखित प्रक्रियाएं हो सकती हैं:
Update:- 1:36 PM, 3 April 2025
|
राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ 2025
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच किया गया था, जिसमें लगभग 10.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था।परिणाम के साथ ही, बोर्ड श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी प्रकाशित करेगा, जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्रता निर्धारित करेंगे।
|
पशु परिचर रिजल्ट 2025 में शामिल जानकारी क्या है?
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:
उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर: रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपना परिणाम पहचानने में मदद मिलेगी।
प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति: रिजल्ट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक और उनकी योग्यता स्थिति (पास/फेल) की जानकारी होगी।
कट-ऑफ अंक: प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक दिए जाएंगे, जो उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करेंगे कि उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया है या नहीं।
मेरिट लिस्ट: रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं.
दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट की जानकारी: चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी रिजल्ट में दी जा सकती है।
नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि भी बताई जा सकती है।
Update:- 1:20 PM, 3 April 2025
|
Rajasthan pashu parichar result: रिजल्ट विंडो
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी किया जाना है। परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 17,63,897 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 10,52,566 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 6,433 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें 499 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए हैं।
Update:- 1:15 PM, 3 April 2025
|
राजस्थान पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा?
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आज, 3 अप्रैल 2025 को जारी होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, यदि सब कुछ सही रहा तो परिणाम आज घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,433 पशु परिचर पदों को भरा जाएगा, जिसमें पहले 5,934 पद थे और बाद में 499 पदों की वृद्धि की गई थी
Update:- 12:56 PM, 3 April 2025
|
rssb.rajasthan.gov.in result: पशु परिचर परीक्षा कब हुई
परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 17,63,897 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 10,52,566 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। कुल 6,433 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी।
Update:- 12:38 PM, 3 April 2025
|
rssb.rajasthan.gov.in result: Pashu Parichar रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट पीडीएफ
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
Update:- 12:23 PM, 3 April 2025
|
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 Link
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज, 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। पशु परिचर रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक ऊपर दिया गया है।
Update:- 12:20 PM, 3 April 2025
|
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 CUT OFF
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025 की कट-ऑफ मार्क्स 3 अप्रैल 2025 को परिणाम के साथ जारी होने की संभावना है। यह कट-ऑफ मार्क्स परीक्षा की कठिनाई स्तर, रिक्तियों की संख्या, और उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होंगे।
Update:- 12:00 PM, 3 April 2025
|
Pashu Parichar Result 2025 Sarkari Result: rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in पर होगा घोषित
पशु परिचार परीक्षा 2025 के परिणाम के लिए, आपको यह जानना होगा कि राजस्थान में दो प्रमुख भर्ती बोर्ड हैं: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)।
Update:- 11:50 AM, 3 April 2025
|
Rajasthan Pashu Paricharak Sarkari Result 2025: कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?
राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती रिजल्ट 2025 के लिए कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
Update:- 11:40 AM, 3 April 2025
|
Rajasthan Pashu Parichar Result Date 2025 OUT Today
राजस्थान पशु परिचारक परिणाम 2025 3 अप्रैल, 2025 को घोषित किया जाना है। पशु परिचर पदों के लिए परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, 2024 तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अपने परिणाम देख सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या rsmssb.rajasthan.gov.in से पीडीएफ प्रारूप में मेरिट सूची डाउनलोड कर सकते हैं।
Update:- 11:30 AM, 3 April 2025
Pashu Parichar Result 2025: ऑफिशियल Tweet
पशु परिचर परीक्षा रिजल्ट 3 अप्रैल का ही planned है। https://t.co/5oPHNj5pMt— Alok Raj (@alokrajRSSB) April 1, 2025
RSMSSB Rajasthan Pashu Paricharak Result 2025 PDF Download
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 6 चरणों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 17 लाख 63 हजार 897 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन केवल 10 लाख 52 हजार 566 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। लगभग 7 लाख 11 हजार 331 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में उपस्थिति दर लगभग 59.67% रही थी। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए उनका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने के बाद, रिजल्ट का सीधा लिंक यहां अपडेट कर दिया है।
Rajasthan Animal Attendant Result 2025: राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट-हाइलाइट
राजस्थान पशु परिचर (Animal Attendant) भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को नीचे तालिका में देखा जा सकता है:
है:
|
परीक्षा आयोजक का नाम
|
राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)
|
रिक्त पदों की संख्या
|
6433 पद (5713 गैर अनुसूचित क्षेत्र, 720 अनुसूचित क्षेत्र)
|
परीक्षा तिथियां
|
1, 2, और 3 दिसंबर 2024
|
आंसर-की जारी होने की तिथि
|
24 जनवरी 2025
|
रिजल्ट जारी होने की तिथि
|
3 अप्रैल 2025
|
रिजल्ट देखने की वेबसाइट
|
rsmssb.rajasthan.gov.in
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, मेरिट लिस्ट जारी करना
Rajasthan Pashu Parichar Result 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान पशु परिचारक रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'रिजल्ट' या 'कैंडिडेट कॉर्नर' सेक्शन में जाएं।
- 'राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट 2025' या 'Animal Attendant Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- इससे रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- अपना रोल नंबर या नाम खोजकर रिजल्ट देखें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।
- यदि आवश्यक हो, तो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
Rajasthan Pashu Parichar Merit List 2025 PDF
राजस्थान पशु परिचर मेरिट लिस्ट 2025 PDF जल्द ही राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। इस मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं।
RSMSSB Rajasthan Pashu Parichar Cut Off 2025
कटऑफ अंक भी रिजल्ट के साथ प्रकाशित होंगे, जो यह निर्धारित करेंगे कि कौन उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले दौर में प्रवेश करेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग होते हैं, जो परीक्षा में हासिल किए गए अंकों के आधार पर तय होते हैं। सामान्य श्रेणी, ओबीसी, एससी, और एसटी के लिए अलग-अलग कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। अपेक्षित राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ 2025 देखने के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें
यहां देखें- Rajasthan Animal Attendant Cut Off 2025 (Expected)
रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन्हें उनके नजदीकी सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
