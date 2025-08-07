UP Board Compartment Result 2025 OUT
Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025 OUT: राजस्थान पशु परिचारक अंतिम परिणाम जारी, यहां देखें Cut Off, मेरिट लिस्ट PDF

Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम आज, 7 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया है। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने कट-ऑफ मार्क्स की PDF भी जारी कर दी है, जिसमें श्रेणीवार न्यूनतम अंक और चयन की स्थिति (मेरिट लिस्ट) दी गई है।

Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पशु परिचर सीधी भर्ती-2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा के फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती-2023 का अंतिम परिणाम (सूची-1)

परीक्षा के बाद बोर्ड ने 3 अप्रैल 2025 को प्राथमिकता सूची सहित परीक्षा परिणाम विभाग को भेजा था। इसके आधार पर, पशुपालन विभाग द्वारा 10 मार्च 2025 को 1.25 गुना (10,687 अभ्यर्थियों) की अस्थायी सूची जारी की गई थी। इसके साथ ही 18 जून 2025 को 1643 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई। अब RSSB ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का अंतिम रिजल्ट और कट ऑफ पीडीएफ जारी की है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

यहां क्लिक करें

Animal Attendant 2023 Final Recommendation and cut off marks PDF

राजस्थान पशु परिचारक भर्ती: दस्तावेज़ सत्यापन और पात्रता 

इन सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन पशुपालन विभाग, जयपुर द्वारा किया गया। जांच पूरी होने के बाद बोर्ड ने विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की।

Rajasthan Pashu Parichar Final Result 2025: इतने अभ्यर्थियों का हुआ अंतिम चयन

बोर्ड ने श्रेणीवार रिक्तियों के विरुद्ध 5146 अभ्यर्थियों को गैर-अनुसूचित क्षेत्र से और 632 अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र से, इस प्रकार कुल 5778 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची को नियुक्ति के लिए पशुपालन विभाग को भेज दिया गया है

अब क्या करें चयनित अभ्यर्थी?

चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर और कट-ऑफ मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट से चेक करें। इसके साथ ही, नियुक्ति पत्र व अन्य जरूरी प्रक्रिया के लिए नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

