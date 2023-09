भारत ने दर्ज की वनडे इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत, बने कई रिकॉर्ड्स

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के सुपर-4 फेज के एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 228 रनों से हरा दिया. यह वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है.

यह मैच रिज़र्व डे में पूरा हुआ था. भारत ने विराट कोहली (122*) और केएल राहुल (111*) के शतकों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 356/2 का स्कोर बनाया. जवाब खेलने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 128 रन ही बना सकी.

Largest margin of victory for 🇮🇳 against Pakistan in men's ODIs ✅



A terrific result for India 👏#AsiaCup2023 | #PAKvIND | https://t.co/lVQWhUIzlk pic.twitter.com/V7XGWldfyt September 11, 2023

कोहली ने लगाया 47वां शतक:

एशिया कप के इस मैच में विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 47वां वनडे शतक पूरा किया. 10 सितंबर को बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया था जो 11 सितंबर को रिजर्व डे में खेला गया. कोहली ने 94 गेंदों में 122 रनों की मैराथन पारी खेली. अपनी पारी के दौरान कोहली ने 9 चौके और 3 छक्के लगाये.

साथ ही विराट कोहली ने वनडे में अपने 13,000 रन भी पूरे कर लिए है. विराट सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए है. उन्होंने महज की 267 पारियों मे यह मुकाम हासिल किया.

13000 ODI runs and counting for 👑 Kohli



He also brings up his 47th ODI CENTURY 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/ePKxTWUTzn — BCCI (@BCCI) September 11, 2023

कोलंबो में कोहली का चौथा शतक:

विराट कोहली कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी पिछली 4 वनडे पारियों में शतक लगाया है. उनके पिछले स्कोर 128*(119), 131(96), 110*(116), और 122*(94) है. वनडे फॉर्मेट में कोहली का इस मैदान पर औसत 128.20 का है.

राहुल का पाकिस्तान के खिलाफ पहला शतक:

भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल ने 6 महीने बाद शानदार वापसी की है. चोट के कारण पिछले 6 महीनो से वह क्रिकेट से दूर थे. राहुल ने 106 गेंदों में 111 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान 12 शानदार चौके और 2 छक्के लगाये. यह पाकिस्तान के खिलाफ राहुल का पहला शतक भी है. साथ ही यह उनके करियर का छठा शतक भी था.

केएल राहुल ने इसके साथ ही वनडे में अपने 2000 रन भी पूरे कर लिए है. राहुल ने 56 वनडे की 53 पारियों में अपने 2,000 रन पूरे किए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट की बराबरी कर ली है, कोहली ने भी 53 पारियों में अपने 2000 वनडे रन पूरे किये थे.

विराट और राहुल ने की रिकॉर्ड साझेदारी:

विराट और राहुल की तीसरे विकेट की यह साझेदारी एशिया कप के इतिहास की ये सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है. साथ ही यह वनडे इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी भी है. दोनों बल्लेबाजों ने 233* रन की अटूट साझेदारी की.

पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू ने शारजाह में साल 1996 में दूसरे विकेट के लिए 231 रनों की साझेदारी की थी.

कुलदीप ने झटके 5 विकेट:

भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में 5 विकेट हासिल किये. भारतीय चाइनामैन गेंदबाज के सामने सभी पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आये. उन्होंने 8 ओवर में 25 रन 5 विकेट लिए. पाकिस्तान के खिलाफ यह उनका सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है. सचिन तेंदुलकर के बाद कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ पुरुष वनडे में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर हैं.

A brilliant spell 👌



Kuldeep Yadav is the first Indian spinner after Sachin Tendulkar to take a five-wicket haul in men's ODIs against Pakistan 👊#AsiaCup2023 | #PAKvIND pic.twitter.com/ie0PJAQzVW — ICC (@ICC) September 11, 2023

भारत ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत:

पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी जीत है. साथ ही 200 रन से अधिक के अंतर के साथ यह पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत है. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 2008 में मीरपुर में 140 रनों से हराया था.

इसे भी पढ़ें:

शानदार शतक के साथ विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड