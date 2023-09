IND vs PAK: शानदार शतक के साथ विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और शानदार वनडे पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. विराट कोहली ने 13,000 एकदिवसीय रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए है. कोहली 8000, 9000, 10000, 11000, 120000 और अब 13000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं.

What a way to gear up for the upcoming #CWC23 🙌 #AsiaCup2023 | #PAKvIND | https://t.co/qQxbB3eqQW pic.twitter.com/MKcBCtJwzo

