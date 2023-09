ATM कार्ड से नहीं, सीधे UPI से निकालें कैश, जानें कैसे काम करता है ये सिस्टम?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से भारत का पहला UPI एटीएम लांच कर दिया गया है. इसकी मदद से अब बिना डेबिट या एटीएम कार्ड के आप यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते है. इस UPI एटीएम सुविधा की मदद से यूजर मल्टीपल अकाउंट से कैश निकाल सकते है.

🚨 ATM Cash Withdrawal using UPI Today I Made a Cash Withdrawal using UPI at Global FinTech Fest in Mumbai What an Innovative Feature for Bharat pic.twitter.com/hRwcD0i5lu

