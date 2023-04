IPL इतिहास के सबसे बड़े टोटल कौन-कौन से हैं? जानें स्कोर से जुड़े ये रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बना दिया है. आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मोहाली में खेले गए मैच में लखनऊ ने यह कारनामा किया.

लखनऊ के ऑल राउंडर मार्कस स्टॉयनिस ने टीम के लिए सर्वाधिक 72 रन बनाये, पारी के दौरान स्टॉयनिस ने 6 चौके और 5 शानदार छक्के लगाये. साथ ही काइल मेयर्स ने 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मैच 56 रनों से जीत लिया था.

Yes, no typos! We have scored 2⃣5⃣7⃣ 🔥 pic.twitter.com/BfPFiLYFjb

लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 257 रन बनायें जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम दर्ज है.

बैंगलोर ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया (पुरानी टीम) के खिलाफ 263 रनों का स्कोर बनाया था जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है. इस मैच में क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेली थी. गेल ने महज 66 गेंदों में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस रिकॉर्ड के बेहद करीब थी. आईपीएल 2023 का यह सबसे बड़ा टोटल स्कोर है. 2016 में आरसीबी ने गुजरात लायंस के खिलाफ आईपीएल का तीसरा सर्वाधिक टोटल (248/3) बनाया था.

आईपीएल 2023 में एक और रिकॉर्ड बन गया है. इस सीजन अब तक 20 बार 200+ स्कोर बन चुका है. सर्वाधिक 200+ टोटल की बात करें तो 2022 में 18 बार और 2018 में 15 बार 200+ स्कोर बन चुका है.

लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स ने इस मैच में कुल 67 बाउंड्री लगी जिसमें 45 चौके और 22 छक्के लगे. जो आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा मैच (टोटल बाउंड्री) था.

Marcus Stoinis was adjudged Player of the Match for his match winning knock of 72 off 40 deliveries as @LucknowIPL win by 56 runs.



Scorecard - https://t.co/6If1I4omN0 #TATAIPL #PBKSvLSG #IPL2023 pic.twitter.com/51ePFvOfr1