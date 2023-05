श्रीनगर में G20 Summit 2023 के आयोजन के क्या है मायने, जानें G20 और इसमें शामिल देशों के बारें में

G20 Summit in Srinagar: जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आज से तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है. जिसकों लेकर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है.

इस तीन दिवसीय बैठक के मद्देनजर सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही आयोजन स्थल के आस-पास के क्षेत्रों पर विशेष निगरानी की जा रही है. इस बैठक में चीन और तुर्की के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहे है.

#WATCH | Delegates arriving in Srinagar for the 3rd G20 Tourism Working Group meeting, receive a warm welcome at the airport.



(Video: J&K Department of Information and Public Relations) pic.twitter.com/xouQyQYqmE