RDE Norms: 1 अप्रैल से भारत में किन कारों की बिक्री हुई बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत में 01 अप्रैल से रियल ड्राइविंग इमिशन या आरडीई मानदंडों की शुरुआत के साथ ही, भारत में उत्सर्जन मानक सख्त हो गए है. इसके अनुसार कार निर्माताओं को अपने वाहनों के लिए रियल टाइम इमिशन डेटा उपलब्ध कराना आवशयक हो गया है.

इसके तहत निर्माताओं को सभी ब्रांडों को या तो अपडेट करने या उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है. नए इमिशन मानकों के तहत कई कारें 01 अप्रैल से बंद हो गयी है.

The new Real Driving Emissions (RDE) norms have come into effect in India. How are these tests conducted and just what does it mean for you?



We answer all your key questions: https://t.co/go7aJLkRQu