IPL 2023: कौन से क्रिकेटर IPL में सर्वाधिक बार 0-5 रन पर हुए हैं आउट? MI के साथ जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक अजीबोगरीब आईपीएल रिकॉर्ड की हाफ सेंचुरी लगा दी है. रोहित के पास आईपीएल में सर्वाधिक बार 0-5 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बना दिया है.

उनके बाद दिनेश कार्तिक 44 बार, 0-5 रन के बीच आउट हुए है. RCB के साथ खेले गए पहले मैच में मुंबई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. RCB ने मुंबई को इस मैच में 08 विकेट से हरा दिया था.

For his well-executed innings of 73(43) and leading from the front, @faf1307 is the the Player of the Match 👌 @RCBTweets begin their season in style and with a win against #MI 👏🏻#TATAIPL | #RCBvMI pic.twitter.com/XTifvXArBk