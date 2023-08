भारतवंशी Vaibhav Taneja पर एलन मस्क ने जताया भरोसा, जानें तनेजा के बारें में ये 5 प्रमुख बातें

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी भारतीय मूल के एक्सीक्यूटिव्स प्रतिभा के कायल हो गए है. इसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों में शुमार टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के रूप में भारतवंशी वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है.

गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक कई दिग्गज कंपनियों की जिम्मेदारी अभी भारतीय मूल के एक्सीक्यूटिव संभाल रहे हैं. इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है. वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के सीएफओ Zachary Kirkhorn की जगह लेंगे. इससे पहले वैभव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे.

वर्ष 2016 में टेस्ला द्वारा सोलरसिटी का अधिग्रहण किये जाने के बाद वैभव तनेजा टेस्ला में शामिल हो गए थे. टेनेजा ने इससे पहले परामर्श और कर सेवा फर्म सोलरसिटी कॉरपोरेशन और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) में लगभग 17 साल बिताए थे और उन्हें फाइनेंस के अच्छे जानकार भी है.

Zachary Kirkhorn ने LinkedIn पर Tesla के सीएफओ के पद से हटने की घोषणा की थी. उन्होंने लिखा कि 'मैं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका से हट गया हूं, हमारे मुख्य लेखा अधिकारी, वैभव तनेजा ने मेरी जगह ली है.'

1. वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक है. टेस्ला के साथ काम शुरू करने से पहले वह सोलरसिटी कॉरपोरेशन और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) में जुड़े हुए थे, जिसका बाद में टेस्ला ने अधिग्रहण कर लिया था.

2. तनेजा शुरुआत में सोलरसिटी में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट नियंत्रक के रूप में कार्य किया. वर्ष 2018 में तनेजा टेस्ला में सहायक कॉर्पोरेट नियंत्रक के रूप में कार्य शुरू किया. 45 वर्षीय तनेजा 2000 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं.

3. मार्च 2016 से तनेजा ने सोलरसिटी कॉर्पोरेशन में विभिन्न वित्त और लेखा भूमिकाओं में काम किया है. तनेजा ने वर्ष 1996 में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स से जुड़े थे.

4. वैभव तनेजा का प्राइसवाटरहाउसकूपर्स और टेस्ला डील में अहम रोल था. तनेजा ने दोनों कंपनियों की लेखा टीमों के सफल एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी.

5. वैभव कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं. टेस्ला में अपनी भूमिका के पहले वह टेस्ला सीएफओ का पद छोड़कर जा रहे Zachary Kirkhorn और उनसे पहले टेस्ला के सीएफओ रहे दीपक आहुजा के साथ भी काम कर चुके है.

टेस्ला इंक (टेस्ला) एक ऑटोमोटिव और एनर्जी से जुड़ी कंपनी है. यह इलेक्ट्रिक वाहनों के डिजाइन, विकास, निर्माण और उनकी बिक्री से जुड़ी हुई है. टेस्ला, कंपनी मॉडल Y, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल S, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी और टेस्ला रोडस्टर वाहनों का उत्पादन और बिक्री करती है. इसकी स्थापना 2003 में की गयी थी.

BREAKING: Tesla CFO Zack Kirkhorn to step down & Vaibhav Taneja (current Chief Accounting Officer) to step up for the rest of the year as CFO. Thank you Zack for everything you did to build Tesla’s financial war chest - hoping for the best for you and your next endeavors! 👊⚡️ pic.twitter.com/pwW3RGz8rT