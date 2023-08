किन बल्लेबाज़ों ने T20 क्रिकेट में जड़े हैं सर्वाधिक शतक?

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म T20 क्रिकेट में कम-से-कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए है. आजम ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) में बल्ले से अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए यह मुकाम हासिल किया.

लंका प्रीमियर लीग में कोलंबो स्ट्राइकर्स (Colombo Strikers) के लिए खेलते हुए शानदार शतक लगाया. उनकी इस पारी की बदौलत स्ट्राइकर्स ने गॉल टाइटन्स के खिलाफ 188 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सात विकेट से जीत हासिल की.

Babar Azam is just the second player to score ten T20 hundreds 👑 pic.twitter.com/XAc9X9B5hH

बाबर आजम ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 59 गेंदों में 104 रन की तूफानी पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान बाबर ने 8 चौके और 5 शानदार छक्के लगाये. इसके साथ ही वह T20 क्रिकेट में 10 शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए है. बाबर का यह 2023 लंका प्रीमियर लीग सीज़न का पहला शतक भी था.

T20 फॉर्मेट के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है. T20 क्रिकेट में गेल 22 शतक जड़ चुके है. उनके इस आकड़े के आस-पास कोई खिलाड़ी नहीं है. बाबर अब इस लिस्ट में गेल के बाद दूसरे स्थान पर आ गए है.

गेल और बाबर के बाद माइकल क्लिंगर, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली और ऐरन फिंच का नंबर आता है, जिनके नाम T20 फॉर्मेट में 8-8 शतक लगाये है.

बाबर का फॉर्म एशिया कप 2023, वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छी खबर है. गौरतलब है कि एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे है.

श्रीलंका में खेलने का लाभ बाबर को एशिया कप 2023 में भी होगा. दाएं हाथ का यह शानदार खिलाड़ी अब तक लंका लीग में 52.75 के औसत से 211 रन बनाकर टॉप स्कोरर बना हुआ है. बाबर ने 2019 में लीसेस्टरशायर के खिलाफ पाकिस्तान के टूर मैच में अपना पहला शतक बनाया था.

पाकिस्तान के प्रशंसक अब उम्मीद कर रहे होंगे कि बाबर एशिया कप और भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप में अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे.

Just when it all appeared to be a Titan win, Babar Azam came to the crease! The rest is history.#LPL2023 #LiveTheAction pic.twitter.com/WL67638nzi