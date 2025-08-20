CGBSE Supplementary Results 2025
Current Affairs One Liners 20 अगस्त 2025: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता?

Current Affairs Hindi One Liners 20 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है. 

ByBagesh Yadav
Aug 20, 2025, 17:42 IST
Current Affairs Hindi One Liners 20 August 2025
Current Affairs Hindi One Liners 20 August 2025

Current Affairs Hindi One Liners 20 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है. 

कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी- 1507.00 करोड़

केंद्र सरकार ने कितने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में “अन्न-चक्र” आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है- 31 राज्यों/केंद्र शासित

केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किन कर्मचारियों को "राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार" प्रदान किए- सेवानिवृत्त

भारतीय प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) ने हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौनसा पोर्टल लांच किया- प्रेस सेवा पोर्टल 

किसने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता- मनिका विश्वकर्मा

सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल ख़िताब किसने जीता- इगा स्विएटेक

विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 19 अगस्त 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
