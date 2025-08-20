अब छात्र पढ़ेंगे भारतीय सेना की गौरव गाथा, NCERT की किताबों में शामिल हुआ Operation Sindoor का मॉड्यूल

NCERT Module 2025: एनसीईआरटी की ओर से एक नई पहल शुरू की है, जिसके अनुसार नए मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर को पाठकर्म के तौर पर शामिल किया गया है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 5वीं, 6 से 8वीं और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए क्लास वाइज कैटेगरी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि NCERT ने इसे मॉड्यूल में क्यों शामिल किया है।

NCERT Module 2025 Operation Sindoor: भारत की सुरक्षा में तैनात रहने वाली वीर बहादुर भारतीय सेना के किस्से अब ने केवल लोगों की यादों में रहेंगे, बल्कि NCERT की हर किताबों में दिखेंगे। अब हर छात्र भारतीय सेना की गौरव गाथा और सफलता के बारे में जानेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने ऑपरेशन सिंदूर को एक अध्याय के तौर पर अपने मॉड्यूल में शामिल कर लिया है। क्या है NCERT के इस नए मॉडल का उद्देश्य? एनसीईआरटी के इस खास पहल का उद्देश्य छात्रों में हौसला, ताकत, देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। NCERT ने इस मॉडल को दो भागों में विभाजित किया है, जिससे छात्रों को बेसिक लेवल से अपने कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ाया जाएगा। पहला भाग- ए सागा ऑफ वेलोर (प्रिपरेटरी एंड मिडिल स्टेज), जिसे प्राथमिक और मिडिल कक्षा के लिए बनाया गया है। वहीं, दूसरा हिस्सा है- ऑपरेशन सिंदूर: ए मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी, जिसे खासतौर पर सेकेंडरी क्लास के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। दोनों मॉडल को ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे टीचर क्लासरूम में बच्चों से बातचीत के दौरान पूरे अध्याय को समझा सकें।

क्या है ऑपरेशन सिंदूर यह ऑपरेशन अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई थी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेकसूर भारतीयों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मॉड्यूल में क्या है खास? मॉड्यूल के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसमें कहा गया है कि इस हमले में पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व शामिल था। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान से आतंकी शिविरों को बंद करने का आग्रह किया है, लेकिन उसकी ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान ने हमेशा इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, जबकि उसने आतंकवादियों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई सेकेंडरी स्टेज के मॉड्यूज के मुताबिक, भारतीय सेना वे बहादुरी से पाकिस्तानी आतंकवादियों को धूल चखाया। वहीं, किताब का अंत काफी साफ और स्वच्छ संदेश देता है, जिसमें लिखा है कि भारतीय सशस्त्र बलों की दृढ़ संकल्प और बहादुरी ने पाकिस्तान का युद्ध जारी रखने के हौसले को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना की लगातार जवाबी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान युद्ध छोड़ने और संघर्ष विराम की मांग करने के लिए मजबूर हो गया। यह संदेश छात्रों को सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे धैर्य, साहस के साथ सही फैसला लेते हैं।