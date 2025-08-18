CGBSE Supplementary Result 2025: कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी, यहां देखें रिजल्ट

CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल cgbse.nic.in या results.cg.nic.in से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये परिणाम तय करेंगे कि छात्र आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे या अगले साल फिर से परीक्षा देनी होगी।

CGBSE Supplementary Exam Result 2025: ऑनलाइन कैसे देखें रिजल्ट

लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र इन चरणों का पालन करके आसानी से अपने परिणाम देख सकते हैं:

चरण 1. आधिकारिक वेबसाइट: cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।

चरण 2. स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन खोलें।

चरण 3. हाई स्कूल (कक्षा 10) द्वितीय मुख्य पूरक परीक्षा 2025 या हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) द्वितीय मुख्य पूरक परीक्षा 2025 चुनें।

चरण 4. अपना रोल नंबर और प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।