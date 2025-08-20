IBPS SO Cut Off 2025: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पिछले वर्ष के कटऑफ मार्क्स, यहां देखें

IBPS SO कट ऑफ 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) परीक्षा समाप्त होने के बाद IBPS SO कट ऑफ मार्क्स पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करता है। ये कट ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम स्कोर होते हैं, जो उम्मीदवारों को अगले चरण में जाने के लिए जरूरी होते हैं। IBPS SO कट ऑफ प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल स्टेज के लिए अलग-अलग जारी किया जाता है। IBPS SO 2025 परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होने वाली है। यह परीक्षा 11 बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 1007 पदों को भरने के लिए होगी। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के स्तर को समझने और अपनी तैयारी की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए IBPS SO के पिछले साल के कट ऑफ को जानना चाहिए। इस लेख में हमने Prelims और Mains के लिए IBPS SO के पिछले साल के कट ऑफ दिए हैं। इससे आपको आने वाली IBPS SO 2025 परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। IBPS SO कट ऑफ 2025 इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन 1007 पदों को भरने के लिए 30 अगस्त को IBPS SO Prelims परीक्षा आयोजित करेगा। कट ऑफ मार्क्स सभी कैटेगरी और पदों के लिए अलग-अलग होते हैं, जैसे आईटी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर आदि। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए कट ऑफ मार्क्स कई बातों के आधार पर तय करता है। इनमें पदों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल है।

IBPS SO कट ऑफ 2025 कैसे देखें IBPS SO 2025 कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को इन स्टेप्स का पालन करना चाहिए: * आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं। * करियर सेक्शन में जाएं और "IBPS SO Cut Off and Merit List" डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। * उस पर क्लिक करें और कट-ऑफ लिस्ट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें। * अपनी कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ देखें और अपने स्कोर से उसकी तुलना करें। IBPS SO पिछले साल का कट ऑफ IBPS SO के पिछले साल के कट ऑफ का विश्लेषण करना Candidates के लिए जरूरी है। इससे उन्हें प्रतियोगिता के स्तर को समझने और एक सुरक्षित लक्ष्य तय करने में मदद मिलती है। यह उम्मीदवारों को तैयारी की एक असरदार रणनीति बनाने में मदद करता है, जिससे उनके परीक्षा पास करने की संभावना बढ़ जाती है। IBPS SO कट ऑफ कई बातों के आधार पर तय किया जाता है, जैसे परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कठिनाई का स्तर और उपलब्ध पद।

IBPS SO Prelims कट ऑफ 2024 यह IBPS SO चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। जो उम्मीदवारों की कट-ऑफ को पूरा नहीं कर पाते हैं, वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए, अगले चरण, यानी Mains परीक्षा में जाने के लिए कट-ऑफ मार्क्स से अधिक स्कोर करने का लक्ष्य रखना जरूरी है। नीचे दी गई तालिका में पद के अनुसार IBPS SO कट ऑफ 2024 देखें: पदों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस उर नमस्ते ओसी छठी पहचान आईटी अधिकारी 36 33 36 16.75 36 15 26.25 16 13.75 कृषि क्षेत्र अधिकारी 51 46 51 51 51 29.38 49.88 41.33 15.88 राजभाषा अधिकारी 16.25 9 16.25 16.25 16.25 ना 33.75 25.75 ना विधि अधिकारी 25.5 18 28.5 28.13 33.13 12.25 28.75 12.5 17.38 मानव संसाधन/कार्मिक 43.25 43 43.25 40.88 43.25 ना 20.13 25.13 ना मार्केटिंग अधिकारी 17.25 15 17.25 16.75 17.25 13.38 12.38 16.13 ना

आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- आईटी अधिकारी (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 4.50 7.25 तर्क 50 1 3.50 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 1.25 5 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 5 7.75 तर्क 50 1 4.25 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 3 6.25 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- राजभाषा अधिकारी (स्केल- I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 4.50 7.25 तर्क 50 1 3.50 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 1.25 3.25

आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- विधि अधिकारी (स्केल I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य तर्क 50 1 3.50 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 1.25 3.25 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 5.75 8.50 तर्क 50 1.75 5.25 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 3 6.75 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2024- मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 4.50 7.25 तर्क 50 1 3.50 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 1.25 5 आईबीपीएस एसओ मेन्स कट ऑफ 2024

प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र थे। सभी पदों के लिए श्रेणी-वार IBPS SO मुख्य परीक्षा के पिछले वर्ष के कट-ऑफ नीचे दिए गए हैं: पदों वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस उर नमस्ते ओसी छठी पहचान आईटी अधिकारी (स्केल I) 13 10.25 15.50 14.75 16.50 8 9.75 8 7.75 कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I) 12.50 12.50 17 17 17 12.50 17.50 13.25 13.25 राजभाषा अधिकारी (स्केल I) 14.75 13.50 14.75 14.75 14.75 ना 18.25 20 ना विधि अधिकारी (स्केल I) 37.50 34.75 42 44 44 32 30.50 32.50 48 मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी (स्केल I) 27.25 21.25 26.75 26.50 27.25 ना 19.25 22.25 ना विपणन अधिकारी (स्केल I) 14.50 14.50 14.50 18.50 18.50 19 14.75 30.50 ना

आईबीपीएस एसओ मेन्स कट ऑफ 2024 सेक्शन-वाइज अधिकारी सभी वर्गों के लिए मुख्य परीक्षा के कट-ऑफ अंक अलग-अलग जारी करते हैं। आप नीचे दी गई तालिका में अनुभागवार कट-ऑफ देख सकते हैं। पदों अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी सामान्य/ईडब्ल्यूएस आईटी अधिकारी (स्केल I) 60 7 10.25 कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I) 60 13 17 राजभाषा अधिकारी (स्केल I) 60 12 14.5 विधि अधिकारी (स्केल I) 60 30 34.5 मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी (स्केल I) 60 18 22.25 विपणन अधिकारी (स्केल I) 60 15 18.5 आईबीपीएस एसओ पिछले वर्ष की प्रारंभिक कट ऑफ वित्त वर्ष 2023 के लिए, सबसे ज़्यादा कट-ऑफ आईटी अधिकारी पद के लिए रही, उसके बाद कृषि क्षेत्र अधिकारी और मानव संसाधन/कार्मिक का स्थान रहा। पद-वार IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा कट-ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

पदों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस उर नमस्ते ओसी छठी पहचान आईटी अधिकारी 52.75 42 54.38 49.75 54.38 14.63 37.88 23.88 21.38 कृषि क्षेत्र अधिकारी 36.88 34 36.88 36.88 36.88 20.13 33.88 31.75 22.38 राजभाषा अधिकारी 12.63 9 12.63 12.63 12.63 ना 12.25 11.13 ना विधि अधिकारी 31.63 36 32.5 31.88 35.63 15.5 24.75 13.88 ना मानव संसाधन/कार्मिक 39.38 39 39.38 39.38 39.38 24.38 26.63 22.63 47 मार्केटिंग अधिकारी 10.13 10 9.38 19.75 20.13 16.75 9.13 14.88 52.75 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023- आईटी अधिकारी (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 4.00 6.25 तर्क 50 3.00 6.00 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 5.50 10.25

आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023- कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 3.50 5.75 तर्क 50 3.00 5.75 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 3.50 6.00 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023- राजभाषा अधिकारी (स्केल- I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 2.75 5.00 तर्क 50 1.50 4.50 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 1.00 2.00 आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023- विधि अधिकारी (स्केल I) परीक्षण का नाम अधिकतम अंक काट दिया एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस/सामान्य अंग्रेजी भाषा 25 6.00 8.00 तर्क 50 4.25 7.00 सामान्य जागरूकता/ मात्रात्मक योग्यता 50 6.50 9.50