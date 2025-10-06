Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links

महार्षि वाल्मीकि जयंती 2025: 7 अक्टूबर को यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल, देखें लेटेस्ट अपडेट

By Anisha Mishra
Oct 6, 2025, 16:56 IST

कल यानी 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश (यूपी) राज्यों में स्कूलों में अवकाश (छुट्टी) घोषित किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। छात्रों और शिक्षकों को राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि राज्य-स्तरीय घोषित अवकाश का लाभ मिलेगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
महार्षि वाल्मीकि जयंती 2025: 7 अक्टूबर को यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल, देखें लेटेस्ट अपडेट
महार्षि वाल्मीकि जयंती 2025: 7 अक्टूबर को यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल, देखें लेटेस्ट अपडेट

वाल्मीकि जयंती के कारण, 7 अक्टूबर 2025 को कई राज्यों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिन्होंने हमारे महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यह दिन हमें उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान को याद करने का अवसर देता है। इसी अवसर पर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

यह घोषणा छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगी। हालांकि यह छुट्टी यूपी और दिल्ली में सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए लागू होगी, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे। ध्यान दें कि वाल्मीकि जयंती राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित अवकाश है, इसलिए अन्य राज्यों में छुट्टी की पुष्टि के लिए आपको अपने स्थानीय स्कूल प्रशासन से जाँच करनी होगी।

वाल्मीकि जयंती 2025

हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। इस दिन देशभर में विशेष कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों राज्यों ने सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है।

valmiki jayanti 2025 government school holiday 7 october 2025

उत्तर प्रदेश (UP) में स्कूलों की छुट्टी

उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लिया गया है। इस जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वर्ष 2025 के अवकाश कैलेंडर में भी वाल्मीकि जयंती को छुट्टी की लिस्ट में शामिल किया गया था।

Check| Uttar Pradesh School Holidays in October 2025

दिल्ली (Delhi) में भी सार्वजनिक अवकाश

दिल्ली में भी 7 अक्टूबर 2025 को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान इस दिन बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

Check| Delhi School Holidays in October 2025

मध्य प्रदेश में वाल्मीकि जयंती की छुट्टी

मध्य प्रदेश में भी 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रहेगा। राज्य सरकार ने इस दिन को अपने आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में शामिल किया है।

इस घोषणा के अनुसार, राज्य के अधिकांश सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहने की उम्मीद है। कई शिक्षण संस्थानों ने पहले ही इसे अपने शैक्षणिक कैलेंडर में छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध कर लिया है। इस अवसर पर, पूज्य संत को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

Check| Madhya Pradesh School Holiday in October 2025

अन्य राज्यों और बैंक अवकाश की स्थिति

  • अन्य राज्य: हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी ऐतिहासिक रूप से इस दिन स्कूल अवकाश रहता आया है, लेकिन अंतिम अधिसूचना के लिए छात्रों को स्थानीय शिक्षा अधिकारियों से पुष्टि करनी चाहिए।

  • राष्ट्रीय स्थिति: वाल्मीकि जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके कारण राज्य सरकारें स्थानीय महत्व के आधार पर अवकाश घोषित करती हैं।

  • बैंकों पर प्रभाव: जारी सरकारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत अनिवार्य नहीं है। इसलिए, अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान इस दिन खुले रहेंगे।

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के स्थानीय शिक्षा अधिकारियों या संबंधित स्कूल प्रशासन से अंतिम अवकाश की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

Also Check: 

Telangana School Holiday in October 2025

Maharashtra School Holiday in October 2025

Anisha Mishra
Anisha Mishra

Content Writer

Anisha Mishra is a mass communication professional and content strategist with a total two years of experience. She's passionate about creating clear, results-driven content—from articles to social media posts—that genuinely connects with audiences. With a proven track record of shaping compelling narratives and boosting engagement for brands like Shiksha.com, she excels in the education sector, handling CBSE, State Boards, NEET, and JEE exams, especially during crucial result seasons. Blending expertise in traditional and new digital media, Anisha constantly explores current content trends. Connect with her on LinkedIn for fresh insights into education content strategy and audience behavior, and let's make a lasting impact together.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News