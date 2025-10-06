महार्षि वाल्मीकि जयंती 2025: 7 अक्टूबर को यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल, देखें लेटेस्ट अपडेट

वाल्मीकि जयंती के कारण, 7 अक्टूबर 2025 को कई राज्यों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिन्होंने हमारे महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यह दिन हमें उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान को याद करने का अवसर देता है। इसी अवसर पर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह घोषणा छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगी। हालांकि यह छुट्टी यूपी और दिल्ली में सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए लागू होगी, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे। ध्यान दें कि वाल्मीकि जयंती राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित अवकाश है, इसलिए अन्य राज्यों में छुट्टी की पुष्टि के लिए आपको अपने स्थानीय स्कूल प्रशासन से जाँच करनी होगी।

वाल्मीकि जयंती 2025 हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। इस दिन देशभर में विशेष कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों राज्यों ने सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश (UP) में स्कूलों की छुट्टी उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लिया गया है। इस जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वर्ष 2025 के अवकाश कैलेंडर में भी वाल्मीकि जयंती को छुट्टी की लिस्ट में शामिल किया गया था। Check| Uttar Pradesh School Holidays in October 2025 दिल्ली (Delhi) में भी सार्वजनिक अवकाश दिल्ली में भी 7 अक्टूबर 2025 को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान इस दिन बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।