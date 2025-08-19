NEET PG 2025 Result Expected Today
Focus
Quick Links

मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, जानें अब कहाँ करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। अब वह इस साल के अंत में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने उन्हें ताज पहनाया।

ByBagesh Yadav
Aug 19, 2025, 19:44 IST

मिलिए राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा से, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता हैं। आइए, श्री गंगानगर से शुरू हुए उनके सफर, उनकी पढ़ाई और उनके प्रोजेक्ट 'न्यूरोनोवा' के बारे में जानते हैं। अब वह थाईलैंड में होने वाली वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हैं।

राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। अब वह इस साल के अंत में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने उन्हें ताज पहनाया।

यह शानदार ग्रैंड फिनाले लगातार दूसरे साल 18 अगस्त, 2025 को जयपुर, राजस्थान में हुआ। 48 प्रतियोगियों में से मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया चुना गया। उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा फर्स्ट रनर-अप रहीं। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा की महक ढींगरा और तीसरे स्थान पर अमिषी कौशिक रहीं।

 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था और वह फिलहाल दिल्ली में रहती हैं। यहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पेजेंट की तैयारी भी कर रही हैं। पिछले साल उन्हें मिस यूनिवर्स राजस्थान का ताज पहनाया गया था। वह अभी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री के अंतिम वर्ष की छात्रा हैं।

मनिका विश्वकर्मा ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मेरा सफर मेरे होमटाउन गंगानगर से शुरू हुआ था। मैंने इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए दिल्ली तक का सफर तय किया। हमें खुद में हिम्मत और आत्मविश्वास लाना होता है। इसमें हर किसी का बड़ा योगदान रहा। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया। प्रतियोगिता सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक दुनिया है जो किसी व्यक्ति के चरित्र को आकार देती है।"

 मनिका विश्वकर्मा की उपलब्धियां

मनिका विश्वकर्मा बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और एक बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के बिम्सटेक सेकोन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्हें उनकी कलात्मक प्रतिभा और हुनर के लिए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स और ललित कला अकादमी से सम्मान भी मिला है।

उनकी उपलब्धियां सिर्फ पढ़ाई और कला तक ही सीमित नहीं हैं। मनिका विश्वकर्मा न्यूरोडायवर्जेंस की समर्थक और 'न्यूरोनोवा' प्रोजेक्ट की संस्थापक हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चा को बदलना और ADHD जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ऐसी हालतों को समस्याओं के बजाय सोचने-समझने की खास क्षमताओं के रूप में देखना है।

मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन कौन करता है?

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन ग्लैमानंद ग्रुप ने किया था। इसकी चयन समिति में अभिनेत्री और 2015 की मिस यूनिवर्स इंडिया उर्वशी रौतेला, फैशन डिजाइनर एश्ले रेबेलो, फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी और एक्ट नाउ ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक राजीव के. श्रीवास्तव शामिल थे।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News