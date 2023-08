T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन है?

भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के टी20I क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए है. तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20I में यह उपलब्धि हासिल की.

तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली. हालांकि यह मैच भारत हार गया लेकिन रिकॉर्ड के मामले में युवा तिलक वर्मा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया.

Maiden T20I FIFTY for @TilakV9 👏👏



What a fine knock this has been by the youngster.



Live - https://t.co/mhKN4Dq5T0… #WIvIND pic.twitter.com/JpYUP2M7ho