कौन हैं ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की कमान संभाल रहे आलोक त्रिपाठी?

Gyanvapi Case Updates: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम पिछले चार दिनों से चल रहा है.

भारत के प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी के मध्य में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शोधकर्ताओं की एक टीम लगी हुई है जो रहस्यमय ज्ञानवापी परिसर सर्वेक्षण का कार्य आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में कर रही है.

#WATCH | At lunch break on the third day of the ASI survey, advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi mosque complex survey case, says, "...The work will resume at 2.30 pm and continue till 5 pm. There is no major update, scientific study is going on… pic.twitter.com/w3gpghPdno