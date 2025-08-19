NEET PG 2025 Result Today
Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार जीविका भर्ती की आवेदन तिथि आगे बढ़ी, ग्रेजुएट पास अभी करें Apply

Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार जीविका ने Community Coordinators, Accountants, Office Assistants और अन्य पदों के लिए कुल 2747 रिक्तियों की भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 22 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इस तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार जीविका भर्ती 2025 की पात्रता, रिक्तियों का विवरण और ऑनलाइन आवेदन लिंक आप नीचे दिए लेख में देख सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 19, 2025, 14:01 IST
बिहार जीविका रिक्ति 2025

Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार जीविका (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society) ने सामुदायिक समन्वयक, लेखाकार और कार्यालय सहायक समेत अन्य पदों के लिए 2747 रिक्तियों की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। बिहार जीविका रिक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 18 अगस्त 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 अगस्त 2025 कर दिया गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) की डिग्री प्राप्त की हो। बिहार जीविका भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी नीचे लेख में दी गई है।

लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 22 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन करने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

Screenshot 2025-08-19 121810

बिहार जीविका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 PDF

Bihar Jeevika Bharti 2025 Notification PDF

बिहार जीविका रिक्ति 2025 के लिए विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना PDF जारी कर दी गई है। यह भर्ती ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए है। इसके माध्यम से कुल 2,747 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से बिहार जीविका भर्ती अधिसूचना PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पात्रता मानदंड, रिक्तियों का विवरण व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

Bihar Jeevika Bharti Notification PDF 2025

Bihar Jeevika Bharti 2025: बिहार जीविका रिक्ति 2025- हाइलाइट्स

बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) द्वारा बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के तहत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट (जहां आवश्यक हो) और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। बिहार जीविका भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।

आयोजक संस्था का नाम

बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS)

पद का नाम

ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर सहित अन्य पद

पदों की संख्या

2747

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

Registration की अंतिम तारीख

22 अगस्त 2025 

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट/पीजी डिग्री

आयु-सीमा

18 से 37 साल

वेतन

15,990 रुपये से 36,101 रुपये

नौकरी का स्थान

बिहार

आधिकारिक वेबसाइट

www.brlps.in

Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार जीविका रिक्ति महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो बिहार जीविका 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 22 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार जीविका भर्ती की सभी महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी तालिका में देखें।

अधिसूचना जारी होने की तिथि 30 जुलाई 2025
आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जुलाई 2025
आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2025 (बढ़ाई गई)

बिहार जीविका रिक्ति 2025: इन पदों पर होगी भर्ती

बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BPLPS) ने ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट समेत कुल 2,747 रिक्तियों की घोषणा की है। इसमें 2,706 नई रिक्तियां और 41 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में बिहार जीविका भर्ती के लिए पदों के नाम और उनकी संख्या देख सकते हैं।

पद का नाम रिक्तियों की संख्या
ब्लॉक परियोजना प्रबंधक (Block Project Manager) 73
आजीविका विशेषज्ञ (Livelihood Specialist) 235
क्षेत्र समन्वयक (Area Coordinator) 374
लेखाकार (जिला/ब्लॉक स्तर) (Accountant) 167
कार्यालय सहायक (जिला/ब्लॉक स्तर) (Office Assistant) 187
सामुदायिक समन्वयक (Community Coordinator) 1,177
ब्लॉक आईटी कार्यकारी (Block IT Executive) 534

Bihar Jeevika Bharti 2025 Application Form Link

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (Bihar Jeevika) की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अधिकारियों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके 22 अगस्त 2025 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

Bihar JEEVIKA Online Form 2025 Link

Click for User Registration 

Click for User Login

बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु-सीमा क्या है?

बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु-सीमा इस प्रकार है:

शैक्षणिक योग्यता:

  • उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) या स्नातकोत्तर (PG) की डिग्री होनी चाहिए।

आयु-सीमा:

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

  • अधिकतम आयु: 37 वर्ष

  • आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/विकलांग) के लिए आयु में छूट संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगी।

बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

बिहार जीविका 2025 के लिए आवेदन फॉर्म को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI या अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य, अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस (UR/BC/EBC/EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹800/- है।

वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग (SC/ST/Divyang) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹500/- निर्धारित किया गया है।

बिहार जीविका रिक्ति 2025: हेल्पलाइन नंबर 

उम्मीदवार बिहार जीविका भर्ती से संबंधित सभी जानकारी के लिए नीचे दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

  • Help Desk email: recruitment@brlps.in
  • Help Desk number: 022-61087524

Enquiry regarding recruitment.

Contact Person Name 

Contact Number

Sriram Kumar

9532788502

Sandeep Kumar 

8102926143

Ashutosh Kumar 

7544004860

Ranjan Kumar 

9771478802

Shubham Bhardwaj 

8102923126

Vikash Kumar 

7808920305

Sujeet Kumar 

9693917285

Kavita

9835995599

Ritesh Kumar, PM, HRD

9771478335

Sanjay Kumar Sinha, SPM, HRD

9771478307 / 99682280887

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.



