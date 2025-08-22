BSCB Clerk Admit Card 2025 OUT: बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB) ने क्लर्क परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी।

Bihar State Cooperative Bank Clerk Admit Card 2025 Download Link

बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अधिकारियों ने लिंक को एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के माध्यम से सीधे अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कॉल लेटर प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करना होगा।