BSCB Clerk Admit Card 2025 OUT: बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB) ने क्लर्क परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी।
Bihar State Cooperative Bank Clerk Admit Card 2025 Download Link
बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अधिकारियों ने लिंक को एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के माध्यम से सीधे अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कॉल लेटर प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करना होगा।

BSCB Clerk Admit Card 2025 Link
Bihar State Cooperative Bank Clerk Admit Card 2025 - हाइलाइट्स
बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB) 12 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ मिलकर क्लर्क भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवारों के लिए BSCB क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 257 पदों भरे जाएंगे। भर्ती से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|बैंक का नाम
|बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB)
|पद का नाम
|कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव/असिस्टेंट (मल्टीपर्पस)
|रिक्त पदों की संख्या
|257
|एडमिट कार्ड तिथि
|21 अगस्त 2025
|परीक्षा तिथि
|31 अगस्त 2025
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.biharscb.co.in
बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार अपना बीएससीबी क्लर्क कॉल लेटर 2025 नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
-
पहले आधिकारिक वेबसाइट www.biharscb.co.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Recruitment of Customer Service Executive /Assistant (Multipurpose) लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
-
आपका बीएससीबी क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए प्रिंट निकाल लें।
Bihar State Cooperative Bank Admit Card 2025 पर उल्लिखित विवरण
बिहार राज्य सहकारी बैंक एडमिट कार्ड 2025 पर उल्लिखित मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:
- उम्मीदवार का पूरा नाम
- रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर
- जन्म तिथि
- लिंग
- परीक्षा तिथि और समय
- रिपोर्टिंग समय
- परीक्षा की अवधि
- परीक्षा केंद्र का नाम और पता
- फोटो और हस्ताक्षर
- श्रेणी (UR/SC/ST/OBC/EWS)
- परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे Admit Card को डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें और किसी भी त्रुटि पर संबंधित परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क करें।
