Add Jagran Josh as Preferred News Source
Focus
Quick Links

RRB NTPC Graduate Result 2025: कब आएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, कहां और कैसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

RRB NTPC Graduate Result 2025 date: रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

ByPriyanka Pal
Aug 21, 2025, 13:19 IST
RRB NTPC Graduate Result 2025
RRB NTPC Graduate Result 2025

RRB NTPC Graduate Result 2025 kab aayega: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट 2025 जल्द जारी किया जा सकता है। यह परीक्षा विभिन्न ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट जैसे गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क,स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक असिस्टेंट के 8113 रिक्त पदों को भरने के लिए थी। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच किया गया था। 

यह रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट अगले लेवल में शामिल होंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट में अपने रोल नंबर को चेक कर सकेंगे। 

यदि कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें सीबीटी 2 स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। RRB NTPC ग्रेजुएट रिजल्ट 2025, संबंधित RRB स्टेट वाइज वेबसाइटों, जैसे rrbcdg.gov.in, rrbmumbai.gov.in, आदि पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देखने के लिए आगे लेख में दिए गए स्टेप देखें।

RRB NTPC 12th Level Admit Card 2025 Link

RRB NTPC Graduate Result 2025 official website: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, “RRB NTPC Graduate Level Result 2025” पर जाएं।

स्टेप 3 अब रिजल्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखने के लिए Ctrl + F कर रोल नंबर ढूंढें।

स्टेप 5 अगर आपका रोल नंबर पीडीएफ में दिखाई देता है, तो उसे डाउनलोड करें।

सीबीटी 1 के बाद सिलेक्शन प्रोसेस

सीबीटी 1 रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद कैंडिडेट को अगले लेवल के लिए तैयार होने होगा, जो कि निम्नलिखित हैं:

सीबीटी 2 - इसके लिए कैंडिडेट को कंप्यूटर आधारिक परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें केवल सीबीटी 1 क्लियर करने वाले ही शामिल हो सकते हैं। 

स्किल टेस्ट - कैंडिडेट को टाइपिंग स्किल टेस्ट या CBAT देनी पड़ सकती है। कैंडिडेट को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन - इसमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगिरी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ आदि शामिल हैं। 

मेडिकल टेस्ट - लास्ट में कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस के लिए शामिल होना होगा। केवल स्वस्थ कैंडिडेट ही लास्ट राउंड में शामिल हो सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह। 

 



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News