8th Pay Commission: पेंशनर्स की पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा असर? देखें

8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। नई सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी फिटमेंट फैक्टर या बढ़ी हुई सैलरी को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसी बीच आयोग अब बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैठक करने जा रहा है, जहां कर्मचारी संगठन, यूनियन और पेंशनर्स से जुड़े संगठन अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे। बेंगलुरु में होगी अगली बैठक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और लद्दाख के बाद अब 8वां वेतन आयोग बेंगलुरु पहुंचेगा। यहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, यूनियनों, संगठनों और अन्य हितधारकों को आयोग के सामने अपनी समस्याएं और मांगें रखने का मौका मिलेगा। जो संगठन आयोग से मिलना चाहते हैं, उन्हें 18 सितंबर 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ मेमोरेंडम जमा करने के बाद जनरेट हुआ Unique Memo ID भी देना होगा।

कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उम्मीद किससे? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेसिक पे में बढ़ोतरी है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में संशोधित किया जाता है। हालांकि, अभी अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे केवल अनुमान, चर्चा या मांगें हैं। आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार के फैसले के बाद ही वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। पेंशनर्स के लिए कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर? पेंशनर्स के मामले में फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में इसका फॉर्मूला इस तरह समझ सकते हैं: संशोधित बेसिक पेंशन = मौजूदा बेसिक पेंशन * फिटमेंट फैक्टर यानी यदि किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है और भविष्य में कोई फिटमेंट फैक्टर तय होता है, तो उसी के आधार पर नई बेसिक पेंशन की गणना की जाएगी।