8th Pay Commission: पेंशनर्स की पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा असर? देखें
8th Pay Commission Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेसिक पे में बढ़ोतरी है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा है। बता दें कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित पेंशनर्स के साथ-साथ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन पर भी सरकार के अंतिम नियमों के अनुसार असर पड़ेगा।
8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। नई सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी फिटमेंट फैक्टर या बढ़ी हुई सैलरी को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसी बीच आयोग अब बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैठक करने जा रहा है, जहां कर्मचारी संगठन, यूनियन और पेंशनर्स से जुड़े संगठन अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे।
बेंगलुरु में होगी अगली बैठक
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और लद्दाख के बाद अब 8वां वेतन आयोग बेंगलुरु पहुंचेगा। यहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, यूनियनों, संगठनों और अन्य हितधारकों को आयोग के सामने अपनी समस्याएं और मांगें रखने का मौका मिलेगा।
जो संगठन आयोग से मिलना चाहते हैं, उन्हें 18 सितंबर 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ मेमोरेंडम जमा करने के बाद जनरेट हुआ Unique Memo ID भी देना होगा।
कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उम्मीद किससे?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेसिक पे में बढ़ोतरी है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में संशोधित किया जाता है।
हालांकि, अभी अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे केवल अनुमान, चर्चा या मांगें हैं। आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार के फैसले के बाद ही वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे।
पेंशनर्स के लिए कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर?
पेंशनर्स के मामले में फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है।
आसान भाषा में इसका फॉर्मूला इस तरह समझ सकते हैं:
संशोधित बेसिक पेंशन = मौजूदा बेसिक पेंशन * फिटमेंट फैक्टर
यानी यदि किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है और भविष्य में कोई फिटमेंट फैक्टर तय होता है, तो उसी के आधार पर नई बेसिक पेंशन की गणना की जाएगी।
महंगाई राहत (Dearness Relief) का क्या होगा?
नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा Dearness Relief (DR) और नई पेंशन संरचना के बीच समायोजन का प्रावधान आयोग और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसलिए DR को लेकर भी अभी कोई अनुमानित व्यवस्था अंतिम नहीं मानी जानी चाहिए।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित पेंशनर्स के साथ-साथ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन पर भी सरकार के अंतिम नियमों के अनुसार असर पड़ेगा।
कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
बेंगलुरु में होने वाली बैठक का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन तुरंत बढ़ जाएगी। आयोग को पहले देशभर से कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें सुननी होंगी। इसके बाद वह सभी सुझावों का अध्ययन करेगा, वित्तीय प्रभाव का आकलन करेगा और अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करके अंतिम फैसला लेगी।
इसलिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े आंकड़ों को संभावित आंकड़े या मांगें ही समझना चाहिए, अंतिम फैसला नहीं।
फिटमेंट फैक्टर पर भी हो सकती है चर्चा
बेंगलुरु की बैठक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका असर आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन की नई संरचना पर पड़ सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यही है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी का फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
8th Pay Commission: लेवल 5 से 8 में कौन कर्मचारी शामिल? किस लेवल पर कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी?
Census 2027: जाति, धर्म, नौकरी और बैंक डिटेल तक! जानिए जनगणना में कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे
Senior Executive - Editorial
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.