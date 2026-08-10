भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी करते हैं इस्तेमाल

क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन-सा है? इस कैलेंडर का उपयोग सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों में भी किया जाता है। साथ ही संसद या नागरिकों को संबोधित करने के लिए भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण कैलेंडर है, जिसके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

भारत का राष्ट्रीय कैलैंडर कौन-सा है?

भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 यानि 1 चैत्र 1879 शक संवत को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी के ग्रिगोरीअन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था।

क्या है इतिहास

देश के आजाद होने के बाद भारत में अलग-अलग 30 स्थानीय कैलेंडर होने की वजह से भ्रम की स्थिति बन रही थी। इसे दूर करने के लिए प्रसिद्ध खगोलशास्त्री डॉ. मेघनाद साहा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने वैज्ञानिक आधार और सटीक सौर गणनाओं के कारण शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर बनाने की सिफारिश की।