PM Awas Yojana: पक्के मकान का सपना होगा पूरा! पात्रता, डॉक्यूमेंट और आवेदन का सही तरीका यहां देखें

PM Awas Yojana: अपना खुद का पक्का घर! यह सपना शायद हर परिवार देखता है। लेकिन महंगाई और सीमित आमदनी की वजह से कई परिवारों के लिए इसे पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) मददगार साबित हो सकती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने से जुड़ी आर्थिक सहायता और कुछ मामलों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि आप पात्र हैं या नहीं, कौन-कौन से कागजात चाहिए और आवेदन कहां से करना है। आइए पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझते हैं। PM Awas Yojana क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने में मदद करना है। योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

शहरी क्षेत्र में PMAY-U के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या होम लोन से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पात्र परिवारों के लिए PMAY-G के तहत आवास सहायता का प्रावधान है। कौन ले सकता है योजना का लाभ? सबसे पहले आवेदक को योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आम तौर पर आवेदक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही योजना के नियमों के अनुसार आवेदक या उसके परिवार के नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आय, परिवार की स्थिति और मौजूदा आवास की स्थिति जैसी चीजों के आधार पर पात्रता तय की जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र और श्रेणी के लिए लागू नियम जरूर चेक कर लें। आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? फॉर्म भरने से पहले जरूरी कागजात तैयार रखेंगे तो आवेदन के दौरान परेशानी कम होगी। आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है- आधार कार्ड

बैंक पासबुक या बैंक खाते की जानकारी

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

जमीन से जुड़े दस्तावेज, जहां जरूरी हों

ध्यान रखें कि सभी दस्तावेजों में नाम और अन्य जरूरी जानकारी सही होनी चाहिए। PMAY-U 2.0 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? शहरी क्षेत्र के पात्र लोग PMAY-U 2.0 के आधिकारिक पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर Citizen Assessment विकल्प चुनें और अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित विकल्प का चयन करें। यदि आपके पास अपनी जमीन है और उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो BLC (Beneficiary Led Construction) विकल्प लागू हो सकता है। यदि सरकारी एजेंसी या डेवलपर के जरिए किफायती घर लेना चाहते हैं, तो AHP (Affordable Housing in Partnership) विकल्प देखा जा सकता है। वहीं पात्र होम लोन लेने वालों के लिए ISS (Interest Subsidy Scheme) का प्रावधान है। इसके बाद आधार नंबर और नाम से सत्यापन करना होगा। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। फॉर्म भरते समय गलती न करें वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, पता, परिवार की जानकारी, वार्षिक आय, मौजूदा घर की स्थिति और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।