उत्तर प्रदेश का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है?

By Mahima Sharan
Sep 9, 2025, 17:42 IST

उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यह अकेला ऐसा राज्य है, जिसकी सीमाएं देश की 4 राज्य राज्यों से लगती है। लेकिन, क्या आ प जानते हैं यूपी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है।आइए यूपी के बारे में कुछ दिलचस्प बात जानते हैं-

District Of Uttar Pradesh
District Of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का एक राज्य है, जो 241 मिलियन से अधिक निवासियों का घर है। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है। 

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या

भारत के बाहर चार अन्य देशों (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान) को छोड़कर बाकी सभी से अधिक आबादी वाला और भारत की जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत या कुल विश्व जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश का है। 

राज्य की सीमा पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 243,286 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है?

उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है, जो राज्य के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। सहारनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर और नगर निगम है। यह सहारनपुर ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। सहारनपुर शहर का नाम संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर रखा गया है।

उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है?

उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यह अपनी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चार राज्यों के साथ साझा करता है। 

रॉबर्ट्सगंज, जिसे औपचारिक रूप से सोनभद्र के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में स्थित एक शहर और नगरपालिका है। 

उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है?

उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है और यह उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में स्थापित करता है।

बलिया भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक नगरपालिका बोर्ड वाला शहर है। शहर की पूर्वी सीमा दो प्रमुख नदियों, गंगा और घाघरा, के संगम पर स्थित है। यह शहर वाराणसी से 140 किमी पूर्व और राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 380 किमी दूर स्थित है। 

उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है?

उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो मुजफ्फरनगर जिले से अलग होके बनाया गया था और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है।

शामली, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले का मुख्यालय और एक शहर है। यह सहारनपुर मंडल के अंतर्गत एक प्रशासनिक उपखंड है।

उत्तर प्रदेश की क्या खासियत है?

हृदय स्थल की समृद्ध विरासत। उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां विविध संस्कृतियां फली-फूली हैं और धर्मों का उद्भव हुआ है। मानवता के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे अनमोल योगदान कालातीत महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' हैं।


