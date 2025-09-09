Vice President of India List in Hindi: अब तक कौन-कौन रहे भारत के उपराष्ट्रपति, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Vice President of India List in Hindi: इस लेख के माध्यम से हमने 1952 से लेकर 2025 तक उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट दी है। साथ ही, उनका कार्यकाल व उनके समय के राष्ट्रपतियों के नाम भी दिए गए हैं। 

भारत के उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट
Vice President of India List in Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है। वहीं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में भी यह सबसे पहला पद होता है। इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। आपको यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये है। 

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची और उनका कार्यकाल (1952-2025)

क्र. सं.

उपराष्ट्रपति

कार्यकाल (से)

कार्यकाल (तक) 

राष्ट्रपति

1

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

13 मई 1952

12 मई 1962

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

2

डॉ. ज़ाकिर हुसैन

13 मई 1962

12 मई 1967

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

3

वराहगिरि वेंकट गिरि

13 मई 1967

20 जुलाई 1969

डॉ. ज़ाकिर हुसैन

4

गोपाल स्वरूप पाठक

31 अगस्त 1969

30 अगस्त 1974

वी.वी. गिरि

डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

5

बसप्पा दानप्पा जट्टी

31 अगस्त 1974

30 अगस्त 1979

डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

नीलम संजीव रेड्डी 

6

न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह

31 अगस्त 1979

30 अगस्त 1984

नीलम संजीव रेड्डी 

ज्ञानी जैल सिंह 

7

रामास्वामी वेंकटरमन

31 अगस्त 1984

24 जुलाई 1987

ज्ञानी जैल सिंह

8

शंकर दयाल शर्मा

7 सितंबर 1987

24 जुलाई 1992

रामास्वामी वेंकटरमन

9

कोचेरिल रमन नारायणन

21 अगस्त 1992

24 जुलाई 1997

शंकर दयाल शर्मा

10

कृष्ण कांत

21 अगस्त 1997

27 जुलाई 2002

कोचेरिल रमन नारायणन

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

11

भैरों सिंह शेखावत

19 अगस्त 2002

21 जुलाई 2007

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

12

मोहम्मद हामिद अंसारी

11 अगस्त 2007

10 अगस्त 2017

प्रतिभा पाटिल

प्रणब मुखर्जी

राम नाथ कोविंद

13

एम वेंकैया नायडू

11 अगस्त 2017

11 अगस्त 2022

राम नाथ कोविंद

14

जगदीप धनखड़

11 अगस्त 2022

21 जुलाई 2025

द्रौपदी मुर्मू

पढ़ेंःतमिलनाडू के ‘मोदी’ के रूप में जाने जाते हैं सीपी राधाकृष्णन, यहां जानें शिक्षा और राजनीतिक करियर

 

