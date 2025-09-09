Vice President of India List in Hindi: अब तक कौन-कौन रहे भारत के उपराष्ट्रपति, यहां देखें पूरी लिस्ट

क्र. सं. उपराष्ट्रपति कार्यकाल (से) कार्यकाल (तक) राष्ट्रपति

1 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 12 मई 1962 डॉ. राजेंद्र प्रसाद

2 डॉ. ज़ाकिर हुसैन 13 मई 1962 12 मई 1967 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

3 वराहगिरि वेंकट गिरि 13 मई 1967 20 जुलाई 1969 डॉ. ज़ाकिर हुसैन

4 गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 30 अगस्त 1974 वी.वी. गिरि

डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

5 बसप्पा दानप्पा जट्टी 31 अगस्त 1974 30 अगस्त 1979 डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

नीलम संजीव रेड्डी

6 न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 30 अगस्त 1984 नीलम संजीव रेड्डी

ज्ञानी जैल सिंह

7 रामास्वामी वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 24 जुलाई 1987 ज्ञानी जैल सिंह

8 शंकर दयाल शर्मा 7 सितंबर 1987 24 जुलाई 1992 रामास्वामी वेंकटरमन

9 कोचेरिल रमन नारायणन 21 अगस्त 1992 24 जुलाई 1997 शंकर दयाल शर्मा

10 कृष्ण कांत 21 अगस्त 1997 27 जुलाई 2002 कोचेरिल रमन नारायणन

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

11 भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 21 जुलाई 2007 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

12 मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 10 अगस्त 2017 प्रतिभा पाटिल

प्रणब मुखर्जी

राम नाथ कोविंद

13 एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 11 अगस्त 2022 राम नाथ कोविंद