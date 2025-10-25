Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम vidhansabha.bihar.gov.in पर जारी, कट ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड करें

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: बिहार विधानसभा सचिवालय (BLAS) ने 25 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bihar.gov.in पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। जिसमें सुरक्षा गार्ड, डीईओ, जूनियर क्लर्क सहित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 13 जुलाई, 2025 को आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब नीचे दिए गए पीडीएफ में अपने रोल नंबर देख सकते हैं। वहीं परीक्षा परिणामों की घोषणा 9 नवंबर, 2025 तक की जा सकती है।

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार विधानसभा प्री-रिजल्ट 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा का लक्ष्य 69 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना है। बिहार विधानसभा प्री-रिजल्ट 2025 का अवलोकन नीचे दी गई तालिका में देखें।