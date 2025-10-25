TNPSC Group 4 Result 2025
Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम vidhansabha.bihar.gov.in पर जारी, कट ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Oct 25, 2025, 19:59 IST

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: बिहार विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा गार्ड, डीईओ, जूनियर क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 कटऑफ जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे सीधे लिंक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहां प्राप्त करें।

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025
Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: बिहार विधानसभा सचिवालय (BLAS) ने 25 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bihar.gov.in पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। जिसमें सुरक्षा गार्ड, डीईओ, जूनियर क्लर्क सहित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं

बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 13 जुलाई, 2025 को आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब नीचे दिए गए पीडीएफ में अपने रोल नंबर देख सकते हैं। वहीं परीक्षा परिणामों की घोषणा 9 नवंबर, 2025 तक की जा सकती है। 

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार विधानसभा प्री-रिजल्ट 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है।  बिहार विधानसभा का लक्ष्य 69 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना है। बिहार विधानसभा प्री-रिजल्ट 2025 का अवलोकन नीचे दी गई तालिका में देखें।

विशेषता

विवरण

संगठन

बिहार विधान सभा सचिवालय (बीएलएएस)

पोस्ट नाम

सुरक्षा गार्ड (सुरक्षा प्रहरी)

कुल रिक्तियां

69

परीक्षा तिथि

13 जुलाई 2025

परिणाम जारी करने की तिथि

9 नवंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) + दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

vidhansabha.bihar.gov.in

Bihar Vidhan Sabha Security Guard Result 2025: डायरेक्ट लिंक

बिहार विधानसभा सचिवालय परिणाम 2025 का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मदीवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा को आसान बनाने के लिए हमने डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है:

बिहार विधानसभा जूनियर क्लर्क परिणाम 2025

 लिंक 

बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम 2025 कैसे जांचें?

उम्मीदवार ऊपर दिए गए सीधे पीडीएफ लिंक को डाउनलोड करके बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम 2025 की जांच कर सकते हैं या वे आधिकारिक वेबसाइट से बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम 2025 की जांच करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: vidhansabha.bihar.gov.in

  • होमपेज पर “परिणाम” अनुभाग पर जाएं।

  • “बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड परिणाम 2025” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • Ctrl + F अपना रोल नंबर खोजें

  • भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

Check:

Bihar Police SI Deadline 2025

