NYT Pips Game Answers Today (November 19, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

NYT Pips Game Answers Today: Pips is a popular daily number-puzzle game that works on simple logic. Each puzzle contains coloured spaces, and every space has a rule such as “Equal,” “Greater Than,” “Less Than,” or “Number (Total)”. Players must place the correct domino-style tiles so that the numbers match the rule given in each box.
The game is easy to understand and is available in three levels: Easy, Medium and Hard. With regular practice, players can improve their logical thinking, number sense and pattern-spotting skills.
Here are the complete hints and answers for today’s PIPS puzzle.
Today’s NYT Pips Easy Answers
1. Number (4)- Purple Space: 4-1 (Vertical)
2. Number (4)- Red Space: 4-3 (Horizontal)
3. Less Than (3): 4-1 (Vertical); 3-1 (Horizontal)
4. Equal (3): 4-3 (Horizontal); 3-1 (Horizontal); 3-5 (Horizontal)
Final result:
Today’s NYT Medium Answers
-
Greater Than (3): 4-0 (Vertical)
-
Greater Than (4)- Orange Space: 6-1 (Vertical)
-
Greater Than (2): 3-2 (Vertical)
-
Greater Than (4)- Dark Blue Space: 5-2 (Vertical)
-
Greater Than (1): 5-2 (Vertical)
-
Number (7): 1-1 (Vertical); 3-3 (Vertical)
-
Greater Than (4)- Green Space: 5-4 (Vertical)
-
Greater Than (2): 5-4 (Vertical)
Final result:
Today’s NYT Hard Answers
1. Equal (0): 0-1 (Vertical); 0-2 (Horizontal); 0-5 (Horizontal); 0-0 (Vertical); 0-6 (Horizontal)
2. Number (10) - Red Space: 0-2 (Horizontal); 0-5 (Horizontal); 3-4 (Vertical)
3. Number (10) - Light Blue Space: 3-4 (Vertical); 0-6 (horizontal)
4. Number (10) - Light Blue Space: 3-5 (Vertical); 2-2 (Horizontal); 3-1 (Horizontal)
5. Equal (1): 3-1 (Horizontal); 1-4 (Vertical)
6. Number (10)- Dark Blue Space: 3-5 (Vertical); 5-5 (Vertical)
7. Number (10)- Orange Space: 5-5 (Vertical); 5-4 (Horizontal)
8. Number (10) - Dark Blue Space: 5-4 (Horizontal); 6-6 (Vertical)
9. Number (10)- Green Space: 1-4 (Vertical); 6-6 (Vertical)
Final result:
