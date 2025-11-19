RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links

NYT Pips Game Answers Today (November 19, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

By Sneha Singh
Nov 19, 2025, 07:00 EDT

Get the complete NYT Pips Game Answers for today, November 19, 2025. Find clues, hints, and solutions for the Easy, Medium, and Hard domino-style puzzles.

Add as a preferred source on Google
NYT Pips Game Answers Today
NYT Pips Game Answers Today

NYT Pips Game Answers Today: Pips is a popular daily number-puzzle game that works on simple logic. Each puzzle contains coloured spaces, and every space has a rule such as “Equal,” “Greater Than,” “Less Than,” or “Number (Total)”. Players must place the correct domino-style tiles so that the numbers match the rule given in each box.

The game is easy to understand and is available in three levels: Easy, Medium and Hard. With regular practice, players can improve their logical thinking, number sense and pattern-spotting skills.

Here are the complete hints and answers for today’s PIPS puzzle.

Check out: NYT Pips Game Answers Today (November 17, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

Today’s NYT Pips Easy Answers 

NYT Pips easy (34)

1. Number (4)- Purple Space: 4-1 (Vertical)

2. Number (4)- Red Space: 4-3 (Horizontal)

3. Less Than (3): 4-1 (Vertical); 3-1 (Horizontal)

4. Equal (3): 4-3 (Horizontal); 3-1 (Horizontal); 3-5 (Horizontal)

Final result:

NYT Pips easy final (25)

Today’s NYT Medium Answers 

NYT Pips medium (38)

  • Greater Than (3): 4-0 (Vertical)

  • Greater Than (4)- Orange Space: 6-1 (Vertical)

  • Greater Than (2): 3-2 (Vertical)

  • Greater Than (4)- Dark Blue Space: 5-2 (Vertical)

  • Greater Than (1): 5-2 (Vertical)

  •  Number (7): 1-1 (Vertical); 3-3 (Vertical)

  • Greater Than (4)- Green Space: 5-4 (Vertical)

  • Greater Than (2): 5-4 (Vertical)

Final result: 

NYT Pips medium final (29)

Today’s NYT Hard Answers

NYT Pips hard (29)

1. Equal (0): 0-1 (Vertical); 0-2 (Horizontal); 0-5 (Horizontal); 0-0 (Vertical); 0-6 (Horizontal)

2. Number (10) - Red Space: 0-2 (Horizontal); 0-5 (Horizontal); 3-4 (Vertical)

3. Number (10) - Light Blue Space: 3-4 (Vertical); 0-6 (horizontal)

4. Number (10) - Light Blue Space: 3-5 (Vertical); 2-2 (Horizontal); 3-1 (Horizontal)

5. Equal (1): 3-1 (Horizontal); 1-4 (Vertical)

6. Number (10)- Dark Blue Space: 3-5 (Vertical); 5-5 (Vertical)

7. Number (10)- Orange Space: 5-5 (Vertical); 5-4 (Horizontal)

8. Number (10) - Dark Blue Space: 5-4 (Horizontal); 6-6 (Vertical)

9. Number (10)- Green Space: 1-4 (Vertical); 6-6 (Vertical)

Final result: 

NYT Pips hard final (29)

Read More:

NYT Pips Game Answers Today (November 14, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

Sneha Singh
Sneha Singh

Content Writer

    Sneha Singh is a US News Content Writer at Jagran Josh, covering major developments in international policies and global affairs. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from Amity University, Lucknow Campus. With over six months of experience as a Sub Editor at News24 Digital, Sneha brings sharp news judgment, SEO expertise and a passion for impactful storytelling.

    ... Read More

    Latest Stories

    Trending Tags