AWES Admit Card 2025: आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड awesindia.com पर जारी, डाउनलोड करें एग्जाम हॉल टिकट PDF

AWES Army Public School Admit Card 2025: आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) ने आर्मी पब्लिक स्कूल के विभिन्न पदों के लिए 08 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह ऑनलाइन-स्क्रीनिंग टेस्ट (OST) अलग-अलग आर्मी पब्लिक स्कूलों में PRT, TGT और PGT पदों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 20 और 21 सितंबर 2025 को होनी है। AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए Candidates के पास उनका एडमिट कार्ड होना जरूरी है।
AWES Admit Card 2025 Download Link
Candidates को अपना AWES आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड AWES की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में Candidate का नाम, परीक्षा केंद्र का विवरण और परीक्षा स्थल जैसी जानकारी दी होती है।
AWES Admit Card 2025 Download Link- Active
AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
जो Candidates AWES ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: AWES की आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट सेक्शन को खोजें और “Registration/Application filling date - 05 Jun 2025 to 16 Aug 2025.(Click Here to Register)” पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें AWES परीक्षा से संबंधित कई लिंक होंगे।
स्टेप 3: “Download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्टेप 5: भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
