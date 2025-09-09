AWES Admit Card 2025: आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड awesindia.com पर जारी, डाउनलोड करें एग्जाम हॉल टिकट PDF

AWES Army Public School Admit Card 2025: आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) ने आर्मी पब्लिक स्कूल के विभिन्न पदों के लिए 08 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह ऑनलाइन-स्क्रीनिंग टेस्ट (OST) अलग-अलग आर्मी पब्लिक स्कूलों में PRT, TGT और PGT पदों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 20 और 21 सितंबर 2025 को होनी है। AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए Candidates के पास उनका एडमिट कार्ड होना जरूरी है।

AWES Admit Card 2025 Download Link

Candidates को अपना AWES आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड AWES की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में Candidate का नाम, परीक्षा केंद्र का विवरण और परीक्षा स्थल जैसी जानकारी दी होती है।

AWES Admit Card 2025 Download Link- Active

AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

जो Candidates AWES ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: