AWES Admit Card 2025: आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड awesindia.com पर जारी, डाउनलोड करें एग्जाम हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 9, 2025, 17:38 IST

AWES Army Public School Admit Card 2025: AWES ने आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए होने वाले ऑनलाइन-स्क्रीनिंग टेस्ट (OST) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। Candidates अपना AWES एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक और इससे जुड़ी अन्य जानकारी दी गई है।

AWES Army Public School Admit Card 2025: आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) ने आर्मी पब्लिक स्कूल के विभिन्न पदों के लिए 08 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह ऑनलाइन-स्क्रीनिंग टेस्ट (OST) अलग-अलग आर्मी पब्लिक स्कूलों में PRT, TGT और PGT पदों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 20 और 21 सितंबर 2025 को होनी है। AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए Candidates के पास उनका एडमिट कार्ड होना जरूरी है।

Candidates को अपना AWES आर्मी पब्लिक स्कूल एडमिट कार्ड AWES की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में Candidate का नाम, परीक्षा केंद्र का विवरण और परीक्षा स्थल जैसी जानकारी दी होती है।

AWES आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

जो Candidates AWES ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: AWES की आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट सेक्शन को खोजें और “Registration/Application filling date - 05 Jun 2025 to 16 Aug 2025.(Click Here to Register)” पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें AWES परीक्षा से संबंधित कई लिंक होंगे।

स्टेप 3: “Download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।

स्टेप 5: भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

