SSC CGL Admit Card 2025: जल्द ही एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड यहां ssc.gov.in पर जारी होगा, एग्जाम हॉल टिकट PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 8, 2025, 17:46 IST

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025, टियर 1 परीक्षा से 2-3 दिन पहले ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। Candidates को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने Registration नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर के बीच रोजाना एक ही शिफ्ट में आयोजित होने वाली है।

SSC CGL Admit Card 2025
SSC CGL Admit Card 2025

SSC CGL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक एक्टिवेट करने जा रहा है। यह लिंक SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच रोजाना एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

SSC CGL एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और उम्मीदवार की जानकारी जैसे Registration नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, फोटो, हस्ताक्षर आदि जैसी जानकारियां होती हैं।

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025

SSC ने 3 सितंबर, 2025 को SSC CGL परीक्षा की तारीख 2025 और SSC CGL सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड का लिंक परीक्षा से 2-3 दिन पहले एक्टिवेट हो जाएगा। SSC CGL टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए। Candidates अपने Registration नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC CGL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025: महत्वपूर्ण विवरण

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक परीक्षा से 2-3 दिन पहले SSC द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक्टिवेट किया जाएगा। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए टेबल देखें: 

संचालन निकाय

कर्मचारी चयन आयोग

परीक्षा का नाम

एसएससी सीजीएल 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

9 या 10 सितंबर को अपेक्षित

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

परीक्षा तिथियां

12 से 26 सितंबर 2025

परीक्षा शहर सूचना पर्ची

3 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगी

दस्तावेज़ की आवश्यकता

मुद्रित प्रवेश पत्र + वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आदि)

ले जाने योग्य वस्तुएँ

नीला/काला बॉलपॉइंट पेन, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र

निषिद्ध वस्तुएं

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 जारी होने के बाद, Candidates इस आर्टिकल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके अपना SSC CGL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  •  SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  •  होमपेज पर "एडमिट कार्ड" बटन पर क्लिक करें।
  •  अपना Registration नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।
  • जानकारी सबमिट करें और एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  •  SSC CGL 2025 एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को जांचें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

SSC CGL टियर 1 एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

SSC CGL एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, Candidates को इसमें दी गई सभी जानकारी को जरूर जांच लेना चाहिए। इसमें दी गई सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें:

  •  उम्मीदवार का नाम और फोटो
  • रोल नंबर और Registration आईडी
  •  परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय
  •  परीक्षा केंद्र का पता
  •  रिपोर्टिंग का समय
  •  परीक्षा के दिन के लिए निर्देश


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

