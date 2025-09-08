SSC CGL Admit Card 2025: जल्द ही एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड यहां ssc.gov.in पर जारी होगा, एग्जाम हॉल टिकट PDF करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक एक्टिवेट करने जा रहा है। यह लिंक SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच रोजाना एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

SSC CGL एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और उम्मीदवार की जानकारी जैसे Registration नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, फोटो, हस्ताक्षर आदि जैसी जानकारियां होती हैं।

SSC CGL एडमिट कार्ड 2025

SSC ने 3 सितंबर, 2025 को SSC CGL परीक्षा की तारीख 2025 और SSC CGL सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड का लिंक परीक्षा से 2-3 दिन पहले एक्टिवेट हो जाएगा। SSC CGL टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए। Candidates अपने Registration नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC CGL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।