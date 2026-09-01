DU NCWEB 5th Cut Off 2026: 5वीं कटऑफ लिस्ट जारी, B.Com में आज से एजमिशन शुरू, जानें कब हैं Last Date

DU NCWEB 5th Cut Off List and Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के नॉन-कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) ने सेशन 2026-27 के ग्रेजुएशन (UG) सिलेब्स में एडमिशन के लिए पांचवीं कटऑफ लिस्ट (5th Cutoff List) 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। B.A.(Programme) और B.Com. सिलेब्स की लिस्ट की PDF को देखने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर विजिट करना होगा। जिन छात्राओं के मार्क्स कटऑफ क्राइटेरिया को पूरा करते है, वे ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल ncweb.du.ac.in के माध्यम से 1 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन जमा करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। साथ ही, डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद शिक्षण संस्थानों (Colleges) द्वारा रजिस्ट्रेशनों को मंजूरी देने की लास्ट डेट 3 सितंबर 2026 है, जबकि फीस जमा कर एडमिशन पक्का करने के लिए 4 सितंबर तक का टाइम दिया गया है।

DU NCWEB 5th Cut Off, सीटों का समीकरण: BA में सामान्य कैटेगरी लगभग फुल, B.Com में 14 सेंटरों पर मौका 5वीं कटऑफ के नंबर के अनुसार, BA प्रोग्राम में General Category की सीटें ज्यादातर प्रमुख सेंटरों में लगभग फुल हो चुकी हैं। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी (OBC, SC, ST, EWS) की छात्राएं अभी भी कई सेंटरों में एडमिशन ले सकती हैं। दूसरी ओर, B.Com कोर्स में एडमिशन की चाह रखने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। B.Com के लिए अनारक्षित और आरक्षित दोनों कैटेगरी में 14 से अधिक शिक्षण सेंटरों पर सीटें खाली हैं, जहां कटऑफ में नाम आने पर एडमिशन लिया जा सकता है। DU NCWEB 5th Cut Off 2026: महत्वपूर्ण डेट्स और शेड्यूल छात्र DU NCWEB 5th Cutoff List के बाद सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डेट्स एंड डिटेल्स 5वीं कटऑफ लिस्ट जारी 31 अगस्त 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि 1 सितंबर से 2 सितंबर 2026 कॉलेजों द्वारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड 3 सितंबर 2026 (रात तक) ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट 4 सितंबर 2026 स्पेशल ड्राइव कटऑफ जारी होने की डेट 7 सितंबर 2026