JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड असिस्टेंट टीचर के 7299 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फटाफट करें Apply
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026: जेएसएससी ने 22 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन हेतु नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग झारखंड में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के कुल 7299 पदों को भरना चाहता है। कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग (JSSC) ने दिनांक 22 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा (JTAACCE - पैरा टीचर कैटेगरी) के लिए आवेदन हेतु नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग झारखंड में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के कुल 7299 पदों को भरना चाहता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
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जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा पदों के सलेक्शन में मुख्य लिखित परीक्षा, डॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रेगुलर टीचिंग पोस्ट के 6101 और बैकलॉग टीचिंग पोस्ट के 1198 रिक्त पदों को भरना चाहता है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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झारखंड लोक सेवा आयोग (JSSC)
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विभाग का नाम
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स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड
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पद का नाम
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ट्रेंड असिस्टेंट टीचर (पैरा टीचर कैटेगरी - कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8
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रिक्त पदों की संख्या
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7299
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विज्ञापन संख्या
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04/2026
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चयन के चरण
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लिखित परीक्षा, डॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट
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नोटिफिकेशन
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जारी
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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29 सितंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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18 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियव वेबसाइट
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jssc.jharkhand.gov.in
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 Eligibility Criteria
जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी।
नोट - शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस और वैकेंसी की डिटेल्स के लिए ऊपर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन करने हेतु
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Careers पर क्लिक करें।
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JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
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Click here to Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.