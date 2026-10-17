JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड असिस्टेंट टीचर के 7299 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फटाफट करें Apply

JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग (JSSC) ने दिनांक 22 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा (JTAACCE - पैरा टीचर कैटेगरी) के लिए आवेदन हेतु नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग झारखंड में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के कुल 7299 पदों को भरना चाहता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

JSSC JTAACCE Para Teacher Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

जेएसएससी झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट टीचर कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।