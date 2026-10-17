UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: यूपी असिस्टेंट ग्रेड टीचर गृह विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: यूपी असिस्टेंट एलटी ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट लेख में उपलब्ध करा दी है।
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट एलटी ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। आयोग की ओर से प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर, 2025 को किया गया, जिसमें कुल 55475 उम्मीदवार शामिल हुए थे। प्रीलिम्स परीक्षा के आधार पर 2784 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा का आयोजन 16 मई, 2026 को किया गया था, जिसका परिणाम आज 17 अक्टूबर को जारी किया गया है।
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: रिजल्ट जारी
यूपीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का परिणाम आज 17 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक मुख्य परीक्षा 2025-26 का परिणाम प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग जारी किया गया है। अब तक वाणिज्य, कृषि/बागवानी और संस्कृत विषयों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026 Download link
यूपी असिस्टेंट एलटी ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026 मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
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यूपी असिस्टेंट एलटी ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: हाइलाइट्स
यूपीपीएससी असिस्टेंट एलटी ग्रेड गृह विज्ञान विषय में कुल 55 पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अन्य डिटेल्स उम्मीवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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रिजल्ट का नाम
|
यूपीपीएससी असिस्टेंट एलटी ग्रेड रिजल्ट 2026
|
भर्ती संचालक
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
विषय
|
गृह विज्ञान
|
विज्ञापन संख्या
|
A-5/E-1/2025
|
चयनित उम्मीदवारों की संख्या
|
218
|
मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि
|
17 अक्टूबर, 2026 (जारी)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
uppsc.up.nic.in
UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
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होमपेज पर "What's New" या "Results" सेक्शन में जाएं।
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अब "UPPSC Assistant LT Grade Teacher Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF फाइल (मेरिट लिस्ट) खुल जाएगी।
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अपना रोल नंबर/नाम खोजें (Ctrl + F का उपयोग करें)।
रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.