CWC Recruitment 2026: केंद्रीय भंडारण निगम में 327 पदों पर भर्ती, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन
CWC Recruitment 2026: केद्रीय भंडारण निगम में 327 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 17 अक्टूबर से शुरू किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन करें।
CWC Recruitment 2026: केद्रीय भंडारण निगम (CWC) ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ कार्यकारी और कनिष्ठ कार्यकारी पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी । पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल सीडब्ल्यूसी वेबसाइट cewacor.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
CWC Recruitment 2026 Notification: नोटिफिकेशन
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) भर्ती 2026 अधिसूचना में रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, श्रेणीवार आरक्षण, आवेदन तिथियां, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और चयन चरणों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिसूचना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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सीडब्ल्यूसी भर्ती 2026
CWC Recruitment 2026: हाइलाइट्स
केद्रीय भंडारण निगम भर्ती 2026 आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आवेदन से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
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भर्ती संगठन
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सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी)
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विज्ञापन संख्या
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CWC/I-Manpower/DR/Rectt/2026/01
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पद के नाम
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सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ कार्यकारी
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कुल रिक्तियां
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327
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आवेदन मोड
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ऑनलाइन
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आवेदन शुरू होने की तिथि
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17 अक्टूबर 2026
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आवेदन करने की अंतिम तिथि
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15 नवंबर 2026
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शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
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15 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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cewacor.nic.in
CWC Recruitment 2026: रिक्त पदों की संख्या
सीडब्ल्यूसी ने आठ पोस्ट कोड में कुल 327 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें सहायक प्रबंधक के 171 पद और कनिष्ठ कार्यकारी के 156 पद शामिल हैं। विस्तृत रिक्तियों की जानकारी यहां देखें।
|पोस्ट कोड
|पोस्ट नाम
|रिक्तियां
|01
|सहायक प्रबंधक (सामान्य)
|70
|02
|सहायक प्रबंधक (तकनीकी)
|60
|03
|सहायक प्रबंधक (वित्त)
|10
|04
|सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग) – सिविल
|22
|05
|सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग) – विद्युत
|5
|06
|सहायक प्रबंधक (इंजीनियरिंग) – मैकेनिकल
|4
|07
|कनिष्ठ कार्यकारी (सामान्य)
|78
|08
|कनिष्ठ कार्यकारी (तकनीकी)
|78
|कुल
|327
CWC Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैस करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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आधिकारिक वेबसाइट cewacor.nic.in पर जाएं।
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भर्ती/करियर अनुभाग में जाएं और सीडब्ल्यूसी भर्ती 2026 का विज्ञापन खोजें।
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आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें और पद के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें।
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लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण करें।
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आवेदन पत्र में आवश्यक व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य विवरण भरें।
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आवेदन पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज़, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
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यदि आवश्यक हो तो लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
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फॉर्म जमा करने से पहले कृपया उसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर लें।
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अपने रिकॉर्ड के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ को सहेजें या प्रिंट करें, फिर आवेदन जमा करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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